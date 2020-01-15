Жительница Оренбуржья скончалась от свиного гриппа после поездки в Казань

В Оренбуржской области от свиного гриппа умерла женщина. Об этом сообщает orenday.ru.

По данным СМИ, жительница города Гай почувствовала себя плохо после поездки в столицу Татарстана. Во время госпитализации она была без сознания, позже с нарушением работы почек заболевшую госпитализировали в Новотроицк для проведения гемодиализа. 14 января вечером женщина скончалась.

Как пишет АиФ-Оренбург, в Минздраве региона подтвердили смерть пациентки, однако точные причины в ведомстве смогут назвать только после патологоанатомического исследования.