В РФ выяснили, какие клетки лучше восстанавливают печень
Российские исследователи сравнили действие мезенхимальных стромальных клеток разного происхождения при восстановлении печени после фиброза. Работу провели специалисты Сеченовского университета, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова и МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщает Ferra.ru.
Исследование проводилось на крысах с экспериментальным фиброзом печени. Животным вводили клетки, полученные из костного мозга или жировой ткани.
Состояние печени ученые оценивали через 14, 30, 90 и 270 дней после введения клеток. Такой подход позволил проследить не только краткосрочные, но и более длительные изменения.
Через девять месяцев различия между группами сохранились. У крыс, которым вводили клетки из жировой ткани, показатели состояния печени оказались более благоприятными.
В частности, исследователи отметили различия в площади ретикулярных волокон и количестве клеток с маркером пролиферации Ki67. По мнению авторов работы, это может указывать на более высокий потенциал клеток из жировой ткани для длительного восстановления печени.
Фиброз развивается при хроническом повреждении печени и может привести к циррозу. При этом ученые подчеркивают, что клеточная терапия пока остается экспериментальным направлением.
Для использования такого подхода в клинической практике необходимы дальнейшие исследования.
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