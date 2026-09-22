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Бегунья из Норвегии погибла после падения в горах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Норвежская спортсменка Ида Амели Робсам погибла в возрасте 30 лет после падения с горного хребта Ромсдальсегген. О трагедии сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Несчастный случай произошел в субботу недалеко от города Ондалснес. По данным источника, Робсам сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких десятков метров.

Спасатели эвакуировали спортсменку с места происшествия на вертолете. Однако спасти ее не удалось.

Родственники Робсам поблагодарили беговое сообщество за поддержку после гибели спортсменки. В заявлении семьи отмечается, что Ида была важной частью этого сообщества, а полученные забота и внимание имеют для близких большое значение.

Ида Амели Робсам занималась горным бегом и альпинизмом. В 2025 году она заняла четвертое место на чемпионате мира по горному бегу.

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