Бегунья из Норвегии погибла после падения в горах
Норвежская спортсменка Ида Амели Робсам погибла в возрасте 30 лет после падения с горного хребта Ромсдальсегген. О трагедии сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.
Несчастный случай произошел в субботу недалеко от города Ондалснес. По данным источника, Робсам сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких десятков метров.
Спасатели эвакуировали спортсменку с места происшествия на вертолете. Однако спасти ее не удалось.
Родственники Робсам поблагодарили беговое сообщество за поддержку после гибели спортсменки. В заявлении семьи отмечается, что Ида была важной частью этого сообщества, а полученные забота и внимание имеют для близких большое значение.
Ида Амели Робсам занималась горным бегом и альпинизмом. В 2025 году она заняла четвертое место на чемпионате мира по горному бегу.
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