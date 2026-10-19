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Водители обсуждают будущее китайских машин при возвращении других марок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские автомобилисты разошлись во мнениях относительно будущего китайских машин в случае возобновления официальных продаж автомобилей других зарубежных производителей. Часть водителей уверена, что марки из КНР смогут сохранить позиции, тогда как другие ожидают серьёзного сокращения спроса. Такие результаты показал опрос автомобильного портала «Дром», проведённый среди его посетителей с 14 по 21 сентября 2026 года.

Согласно исследованию, 33% участников считают, что китайские производители уже достаточно прочно обосновались на российском рынке. По их мнению, даже возвращение известных зарубежных конкурентов не приведёт к существенным потерям либо вызовет лишь небольшое снижение продаж.

Противоположную точку зрения высказал 31% опрошенных. Эти автомобилисты предполагают, что появление прежних мировых марок способно заметно ослабить позиции китайских компаний. Некоторые из них допускают практически полное исчезновение спроса на автомобили из КНР.

Ещё 36% респондентов не верят в возвращение иностранных производителей, ранее прекративших официальную деятельность в России. Таким образом, именно этот вариант ответа оказался наиболее популярным среди участников исследования.

Отношение автомобилистов к перспективам китайских марок заметно различается в зависимости от региона. Наибольшую уверенность в сохранении их позиций продемонстрировали жители Курганской области, Бурятии и Крыма. На каждой из этих территорий соответствующий вариант поддержали по 43% опрошенных.

При этом в Бурятии мнения оказались практически поровну разделены. Здесь 42% участников, напротив, ожидают значительного падения продаж китайских автомобилей при возвращении зарубежных конкурентов.

Аналогичная доля скептически настроенных водителей зафиксирована в Югре, где такой ответ также выбрали 42% респондентов. В Забайкальском крае возможное сокращение спроса на машины из Китая прогнозируют 35% участников.

В ряде других регионов наиболее распространённым оказалось убеждение, что ушедшие иностранные автомобильные компании больше не возобновят официальные поставки. В Ленинградской и Самарской областях так ответили по 46% опрошенных, а в Сахалинской области — 45%.

Посетители портала также обсудили факторы, которые могут повлиять на дальнейший выбор покупателей. Одним из основных критериев участники обсуждения назвали стоимость автомобилей.

В частности, пользователь из Ростовской области предположил, что россияне продолжат ориентироваться прежде всего на доступность машин. По его мнению, рассчитывать на возвращение цен начала 2020-х годов не стоит, поэтому китайские производители смогут удержать покупателей благодаря более привлекательным предложениям.

Другие участники обсуждения обратили внимание на распространённую практику продажи уже существующих автомобильных моделей под новыми названиями. Некоторые пользователи предположили, что даже при возвращении известных мировых марок часть предлагаемых ими машин может иметь китайское происхождение.

Всего в исследовании приняли участие 11 685 посетителей автомобильного портала. Полученные результаты отражают мнения проголосовавших пользователей, а не официальные планы автопроизводителей или прогноз гарантированного развития российского рынка.

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