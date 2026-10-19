Алаев рассчитывает на возвращение сборной РФ и клубов РПЛ в 2027 году

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил уверенность, что российские футбольные команды смогут возобновить выступления на международной арене в 2027 году. По мнению руководителя лиги, возвращение может затронуть как национальную сборную, так и отечественные клубы, ранее участвовавшие в европейских турнирах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во время общения с журналистами Алаева попросили поделиться наиболее благоприятным прогнозом относительно восстановления участия России в международных футбольных соревнованиях. Глава РПЛ напомнил, что уже неоднократно называл 2027 год возможным сроком возвращения.

Отвечая на уточняющий вопрос о перспективах российских клубов в еврокубках и национальной команды, руководитель подтвердил, что рассчитывает на положительное решение сразу по обоим направлениям.

При этом Алаев подчеркнул, что речь идёт именно о его личном оптимистичном прогнозе. Президент лиги заявил, что продолжает верить в возможность возвращения отечественного футбола на международную арену и не намерен отказываться от ранее высказанной позиции.

Российские футбольные клубы и сборные не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. Ограничения распространяются как на национальные команды, так и на представителей России в европейских клубных турнирах.

Надежду на восстановление международных выступлений ранее выразил и защитник московского «Спартака» Виктор Парада. Футболист заявил, что верит в возвращение российских команд в еврокубки, включая возможность участия красно-белых в Лиге чемпионов.

Тем временем продолжается внутренний чемпионат России сезона-2026/2027. По итогам первых 11 туров лидирующую позицию занимает московское «Динамо», набравшее 25 очков.

На втором месте располагается петербургский «Зенит», в активе которого 24 балла. Тройку сильнейших замыкает столичный «Спартак», заработавший 23 очка.

Следующий, 12-й тур чемпионата стартует 23 октября. В первом матче грозненский «Ахмат» встретится с «Оренбургом». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Несмотря на оптимистичные ожидания руководителя РПЛ, официальных решений о снятии ограничений с российских футбольных команд пока не объявлено. Названный Алаевым 2027 год остаётся предполагаемым сроком возможного возвращения.

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