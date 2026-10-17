Кулинария

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить грузинский салат из свеклы с г...

ПроКазань

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Свеклу чаще всего отправляют в винегрет или селёдку под шубой, хотя из неё можно приготовить гораздо более простую закуску. Достаточно добавить грецкие орехи, чеснок и немного ароматных специй, чтобы привычный овощ заиграл совершенно по-новому.

Именно такое сочетание характерно для грузинской кухни. Салат из свеклы с ореховой заправкой получается насыщенным, слегка пикантным и не требует майонеза. А если свеклу приготовить заранее, на сборку блюда уйдёт всего 10 минут.

Что понадобится для грузинского салата

На 3–4 порции:

  • свекла — 3 небольших корнеплода (около 500 г);

  • грецкие орехи — 70 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • кинза — небольшой пучок;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • винный уксус — 1 ст. л.;

  • хмели-сунели — ½ ч. л.;

  • молотый кориандр — ½ ч. л.;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Если вкус кинзы кажется слишком резким, часть зелени можно заменить петрушкой. Однако именно кинза придаёт салату узнаваемый кавказский аромат.

Как приготовить салат из свеклы по-грузински

  1. Тщательно вымойте свеклу, заверните каждый корнеплод в фольгу и запекайте при 190 °C примерно 50–70 минут до мягкости. Время зависит от размера овощей. Можно также отварить свеклу привычным способом.

  2. Полностью остудите готовую свеклу, очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками или тонкой соломкой.

  3. Подсушите грецкие орехи на сухой сковороде 2–3 минуты на слабом огне, постоянно помешивая. Остудите и измельчите ножом или блендером до мелкой крошки.

  4. Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте кинзу.

  5. Смешайте орехи, чеснок, зелень, хмели-сунели, кориандр, уксус и растительное масло. Добавьте соль и перец.

  6. Соедините свеклу с ореховой заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы специи распределились равномерно.

  7. Уберите салат в холодильник на 20–30 минут. За это время свекла пропитается ароматами чеснока и специй.

Перед подачей можно посыпать закуску дополнительной порцией рубленых орехов и свежей зеленью.

Почему ореховая заправка меняет вкус свеклы

У свеклы выраженный сладковатый вкус, который особенно хорошо сочетается с кислыми и пряными добавками. Винный уксус делает закуску ярче, чеснок добавляет остроту, а грецкие орехи — приятную плотность и лёгкую маслянистость.

В грузинской кухне сочетание овощей, орехов, чеснока и зелени встречается во многих блюдах, в том числе в пхали. Этот салат готовится по похожему принципу, но отличается более простой нарезкой и подачей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте грецкие орехи до состояния пасты. Лучше оставить небольшие кусочки — они будут приятно похрустывать и сделают текстуру салата интереснее.

Как сделать салат ещё вкуснее

Если хочется более выраженной кислинки, добавьте немного лимонного сока или несколько капель гранатового соуса наршараб. Но не переборщите: задача заправки — подчеркнуть естественную сладость свеклы, а не полностью её перебить.

Для праздничной подачи можно украсить салат зёрнами граната. Они добавят свежесть и сделают блюдо ярче.

В отличие от винегрета, здесь не нужно отдельно готовить картофель и морковь, нарезать солёные огурцы или смешивать множество ингредиентов. Основная подготовка сводится к приготовлению свеклы.

Такой салат хорошо подходит к запечённому мясу, курице и картофельным блюдам, но его можно подавать и самостоятельно с кусочком свежего хлеба. Получается простая овощная закуска с насыщенным вкусом, которая вполне способна стать альтернативой привычному винегрету.

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