Ярослав Дронов сообщил, что его песни помогают жителям КНДР учить русский

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Шаман, рассказал о необычной популярности своего творчества в Северной Корее. По утверждению исполнителя, местные школьники используют его композиции для изучения русского языка, внимательно разбирая тексты и знакомясь с их значением. Об этом сообщает «МУЗ-ТВ» со ссылкой на беседу артиста с журналистами.

Особое внимание Дронов уделил записи своего выступления в Пхеньяне. По словам музыканта, концерт продолжает пользоваться интересом у северокорейской публики даже спустя некоторое время после его проведения. Жители страны пересматривают выступление, записывают его на электронные носители и передают друг другу.

Как отметил исполнитель, больше всего его радует интерес со стороны подрастающего поколения. Школьники не ограничиваются обычным прослушиванием музыкальных произведений, а стараются разобраться в содержании песен, выясняют значение незнакомых русских слов и запоминают новые выражения.

Дронов считает, что благодаря такому знакомству с его творчеством дети получают возможность не только совершенствовать языковые навыки, но и больше узнавать о России. Для певца подобное внимание к своим композициям стало особенно приятным свидетельством интереса к русскоязычной культуре за пределами страны.

Артист также поделился воспоминаниями о поездке в столицу КНДР. Он подчеркнул, что северокорейские зрители встретили его очень тепло, а сам концерт оставил у него положительные впечатления. Продолжающийся интерес к записи выступления музыкант воспринял как ещё одно подтверждение успешного общения с зарубежной аудиторией.

По признанию Дронова, одной из его давних целей остаётся распространение русскоязычной музыки по всему миру. Исполнитель хотел бы, чтобы песни на русском языке слушали и любили жители разных государств независимо от их родного языка.

Популярность его произведений в Северной Корее певец рассматривает как свидетельство постепенного осуществления этой мечты. Особенно значимым для него оказалось то, что музыка заинтересовала не только взрослых слушателей, но и детей, которые используют её в образовательных целях.

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