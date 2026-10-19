Забудьте про скучную тушёную капусту: шницели в панировке получаются хрустящими и исчезают со стола первыми

Из обычного кочана капусты можно приготовить не только суп, салат или привычный тушёный гарнир. Если нарезать его крупными ломтиками, обмакнуть в яйцо и обвалять в сухарях, получатся аппетитные овощные шницели с золотистой корочкой.

Снаружи они приятно хрустят, а внутри остаются мягкими и сочными. Особенно вкусно подавать их горячими, со сметанным соусом и свежей зеленью. При этом никаких редких продуктов не понадобится — всё необходимое наверняка уже есть на кухне.

Что понадобится для капустных шницелей

На 3–4 порции:

белокочанная капуста — 1 небольшой кочан весом около 800 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше выбрать небольшой плотный кочан с нежными листьями. Молодая капуста приготовится быстрее, а зимним сортам потребуется немного больше времени для предварительного размягчения.

Как приготовить хрустящие шницели из капусты

Удалите с кочана повреждённые верхние листья. Разрежьте капусту пополам, затем нарежьте каждую половину крупными дольками толщиной около 2 см. Важно, чтобы в каждом кусочке оставалась часть кочерыжки: она удержит листья вместе. Вскипятите воду в широкой кастрюле, слегка посолите. Осторожно опустите капустные дольки и варите 4–6 минут, пока листья немного не размягчатся, но ещё сохраняют форму. Достаньте капусту шумовкой и переложите на дуршлаг. Дайте воде стечь, затем аккуратно промокните дольки бумажным полотенцем. В одной тарелке смешайте муку с небольшим количеством соли. Во второй взбейте яйца с перцем. В третьей соедините панировочные сухари, паприку и сушёный чеснок. Обваляйте каждый кусочек капусты сначала в муке, затем окуните в яйцо и покройте сухарями со всех сторон. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите капустные шницели, оставляя между ними немного свободного места. Обжаривайте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переворачивайте широкой лопаткой, чтобы дольки не развалились. Готовые шницели переложите на решётку или бумажное полотенце. Подавайте сразу, пока панировка остаётся хрустящей.

Почему капуста получается вкуснее обычной тушёной

Главное отличие — в текстуре. При тушении капустные листья становятся полностью мягкими, а при таком способе приготовления нежная серединка сочетается с плотной румяной оболочкой.

Предварительное отваривание помогает капусте приготовиться внутри. Если пропустить этот этап, особенно при использовании зимнего кочана, панировка может подгореть раньше, чем размягчатся толстые части листьев.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед панировкой обязательно обсушите капусту. На влажных листьях мука и сухари держатся хуже, поэтому корочка может отслаиваться во время жарки.

Какой соус подать к капустным шницелям

К хрустящей капусте отлично подходит простой чесночно-сметанный соус. Для него смешайте 3 столовые ложки сметаны, один измельчённый зубчик чеснока, немного укропа и щепотку соли.

Если хочется более свежего вкуса, добавьте несколько капель лимонного сока. Соус лучше подавать отдельно, чтобы панировка не размокла.

Капустные шницели можно приготовить на ужин вместо привычного гарнира или подать как самостоятельное овощное блюдо. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, свежими помидорами и огурцами.

Рецепт особенно удобен, когда в холодильнике остался кочан капусты, а тушить его в очередной раз совсем не хочется. Несколько простых действий — и привычный овощ превращается в горячую закуску с аппетитной хрустящей корочкой.

Может быть интересно: