Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Из обычного фарша можно приготовить не только котлеты, тефтели или мясную запеканку. Если завернуть его в рисовую бумагу и обжарить до золотистой корочки, получатся аппетитные рулетики с хрустящей оболочкой и сочной начинкой.

Идея напоминает вьетнамские жареные спринг-роллы, известные как нэм. При этом домашний вариант не требует редких ингредиентов: достаточно фарша, нескольких овощей и упаковки рисовой бумаги.

Что понадобится для хрустящих рулетиков

На 12–14 штук:

мясной фарш — 400 г;

рисовая бумага — 12–14 листов;

морковь — 1 небольшая;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 1,5 ст. л.;

молотый чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 3–4 ст. л.

Лучше всего подойдёт фарш из свинины или смесь свинины с говядиной. Для более лёгкого варианта можно использовать куриный фарш, но важно не пересушить начинку.

Как приготовить рулетики из рисовой бумаги

Мелко нарежьте лук, натрите морковь на мелкой тёрке, измельчите чеснок. Соедините овощи с сырым фаршем, добавьте соевый соус и чёрный перец. Тщательно перемешайте. Дополнительно солить начинку лучше только после оценки солёности соевого соуса. Налейте в широкую тарелку немного воды комнатной температуры. Опустите лист рисовой бумаги на несколько секунд, чтобы он стал гибким, но не слишком мягким. Переложите лист на слегка влажную рабочую поверхность. Выложите ближе к краю примерно столовую ложку мясной начинки и распределите её небольшой продолговатой полоской. Подверните боковые края бумаги к центру и сверните плотный рулетик. Не делайте его слишком толстым, иначе мясо внутри будет долго готовиться. Повторите с оставшимися листами. Разложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не слиплись. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите рулетики швом вниз и обжаривайте, аккуратно переворачивая, примерно 10–14 минут до равномерной золотистой корочки. Проверьте готовность мясной начинки. Температура в центре должна достигнуть 71 °C для свиного или говяжьего фарша и 74 °C для куриного.

Готовые рулетики переложите на решётку, чтобы корочка не размягчилась от пара.

Почему рисовая бумага получается хрустящей

Рисовая бумага отличается от привычного теста для пирожков. При контакте с водой она становится пластичной, а во время обжаривания теряет влагу и образует тонкую хрустящую оболочку.

Однако важно не передерживать листы в воде. Слишком размокшая бумага легко рвётся, прилипает к рукам и хуже сохраняет форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не укладывайте сырые рулетики вплотную друг к другу. Увлажнённая рисовая бумага очень липкая, поэтому заготовки могут соединиться и порваться при разделении.

Какой соус подойдёт к рулетикам

Особенно хорошо хрустящие рулетики сочетаются с кисло-сладкой заправкой. Её можно приготовить за пару минут.

Смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку мёда и 2 столовые ложки воды. При желании добавьте немного измельчённого чеснока или острого перца.

Такой соус подчёркивает вкус мясной начинки и делает блюдо более выразительным.

Рулетики лучше подавать сразу после приготовления, пока оболочка остаётся хрустящей. К ним подойдут свежие огурцы, зелень или салат из капусты.

Получается необычный ужин из привычного фарша, который не требует долгой лепки и сложного теста. А сочетание румяной рисовой оболочки с ароматной мясной начинкой вполне может стать новым любимым способом приготовления фарша.

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