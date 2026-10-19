Не у нас

Создан сплав, который выдерживает 100 часов при температуре 1,1 тыс. градусов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Специалисты Южно-Уральского государственного университета разработали новый металлический сплав, способный длительное время сохранять устойчивость к окислению при экстремально высоких температурах. По эффективности защитного слоя материал превосходит распространённые авиационные аналоги в 2,6 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Главной особенностью разработки стала специальная защита, которую исследователи называют «ниобиевой бронёй». Благодаря её свойствам новый материал способен выдерживать нагрев до 1100 градусов на протяжении 100 часов. При этом на поверхности сплава не образуются трещины и отслоения, способные ухудшить его эксплуатационные характеристики.

В основе изобретения лежит сочетание пяти химических элементов. Учёные использовали алюминий, кобальт, хром, никель и ниобий. Причём содержание алюминия и ниобия в атомных долях сделали вдвое меньшим по сравнению с остальными составляющими.

Именно ниобий играет важную роль в обеспечении устойчивости материала к воздействию высоких температур. При нагревании до 1100 градусов он вступает во взаимодействие с алюминием и хромом, способствуя появлению двойных оксидных соединений. Одновременно формируются особые кристаллические структуры, содержащие повышенное количество ниобия.

Образующиеся соединения создают защитный слой, препятствующий дальнейшему окислению металла. Благодаря этому сплав сохраняет плотную структуру даже после продолжительного воздействия высокой температуры.

Во время испытаний исследователи оценивали устойчивость разработки по изменению массы материала. За 100 часов нагрева удельный прирост составил всего 1,363 миллиграмма на квадратный сантиметр.

Для сравнения учёные привели характеристики жаропрочного сплава «Инконель 617», применяемого в авиационной промышленности. При аналогичных условиях увеличение его массы составляет приблизительно 3,6 миллиграмма на квадратный сантиметр.

Таким образом, новый материал продемонстрировал примерно в 2,6 раза меньший прирост массы, связанный с окислением. При этом его защитная поверхность сохранила целостность, без образования заметных повреждений.

Разработчики считают, что полученный сплав может найти применение в промышленности, где оборудование постоянно подвергается воздействию сильного нагрева. В частности, его предлагают использовать при производстве деталей металлургических печей, газовых турбин и турбореактивных двигателей.

Ещё одним перспективным направлением специалисты называют создание теплозащитных покрытий. Повышенная устойчивость к окислению может способствовать увеличению срока службы отдельных элементов машин и промышленных установок, работающих в сложных температурных условиях.

Может быть интересно:

  1. Забудьте про привычные творожные пироги: венгерский вариант с нежной начинкой удивляет с первого кусочка
  2. Курицу больше не готовлю с привычным луком и морковью: добавляю прямо на сковороду яблоки - вкус получается совершенно другим
  3. Забудьте про скучную тушёную капусту: шницели в панировке получаются хрустящими и исчезают со стола первыми
  4. Вчерашний рис больше не разогреваю на сковороде: превращаю его в итальянские аранчини с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри
  5. В СССР хозяйки добавляли соду в чай: зачем это делали и стоит ли повторять

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

обработка квартиры от плесени и грибка

Кулинария

16 часов назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

сделать кольцо на заказ из серебра в Санкт-Петербурге

Кулинария

22 часа назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

13 часов назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Кулинария

день назад

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении
Лайфхаки
17 минут назад

Яблочный пирог на сковороде за 15 минут без духовки

Быстрый яблочный пирог на сковороде без духовки...

Кулинария

13 минут назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Не у нас

42 минуты назад

Национальный институт рака США нашел способы снизить риск рака

Не у нас

46 минут назад

Яук раскрыл, почему судья не предотвратил травму Худякова

Не у нас

48 минут назад

Водители обсуждают будущее китайских машин при возвращении других марок
Польза
2 часа назад

В Казань приедет хирург-онколог из Турции: женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста

Не у нас

51 минуту назад

Игрок ЦСКА Тарасенко побил рекорд Молодежной лиги, который держался 18 лет

Не у нас

53 минуты назад

Александр Соболев извинился за эмоции в матче одиннадцатого тура

Не у нас

55 минут назад

Изменения в прайсе: где есть выгода при покупке авто
В новый этап — с ярким праздником: выпускные в ...
Гид по Казани
6 дней назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027