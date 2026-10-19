Национальный институт рака США нашел способы снизить риск рака

Американские исследователи обнаружили связь между употреблением некоторых продуктов питания и вероятностью развития рака кишечника. Выяснилось, что люди, регулярно включающие в рацион цельнозерновые изделия, молочную продукцию и пищу с высоким содержанием клетчатки, реже сталкивались с этим заболеванием. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Специалисты Национального института рака США проанализировали сведения о состоянии здоровья и пищевых привычках 461 682 человек. Возраст участников на момент начала исследования составлял от 50 до 71 года. Наблюдение продолжалось в среднем около 19 лет, за которые медики зарегистрировали 10 075 случаев колоректального рака.

Особое внимание учёные уделили продуктам глубокой промышленной переработки. Оказалось, что некоторые из них могут быть связаны с меньшей вероятностью возникновения злокачественных опухолей кишечника. При этом значение имеют состав пищи и содержание полезных питательных веществ.

Согласно полученным результатам, среди участников, употреблявших больше хлебобулочных изделий, вероятность заболевания была на 9% ниже по сравнению с теми, кто ел их в меньших количествах.

Для любителей готовых сухих завтраков разница составила 16%. Ещё более заметную связь исследователи обнаружили при изучении потребления замороженных молочных десертов и напитков на основе молока. В этой группе показатель оказался ниже на 18%.

Отдельно специалисты оценили влияние цельнозерновых продуктов. Дополнительная порция такой пищи из категории промышленно переработанных изделий была связана с уменьшением относительного риска колоректального рака на 13%.

Важное значение, согласно результатам анализа, имеет и количество пищевых волокон. Увеличение их потребления на 10 граммов в день в пересчёте на 1000 килокалорий рациона соответствовало снижению относительного риска заболевания на 28%.

Исследователи также рассмотрели употребление молочных продуктов. Ранее опубликованные научные работы уже указывали на возможную связь йогуртов и молочных десертов с меньшей частотой возникновения рака кишечника.

Однако авторы новой работы столкнулись с определёнными ограничениями. В частности, имеющиеся сведения не позволяли точно установить, какие именно йогурты предпочитали участники: натуральные или содержащие дополнительные ингредиенты.

Совсем другие результаты были получены при анализе мясной и рыбной продукции, подвергнутой глубокой переработке. У людей, употреблявших больше таких изделий, относительный риск заболевания оказался на 10% выше.

При этом исследователи не обнаружили убедительной связи между общим количеством глубоко переработанной пищи в рационе и частотой возникновения колоректального рака. Различия проявлялись прежде всего при рассмотрении отдельных категорий продуктов и содержащихся в них питательных веществ.

Авторы подчеркнули, что выявленные закономерности не доказывают непосредственного защитного действия конкретных продуктов. Работа носила наблюдательный характер, поэтому установить причинно-следственную связь на основании полученных результатов невозможно.

Тем не менее обнаруженные зависимости согласуются с существующими рекомендациями по питанию, предусматривающими достаточное употребление цельнозерновых продуктов, клетчатки и молочной пищи при ограничении переработанного мяса.

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