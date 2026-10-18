Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Капусту обычно тушат, добавляют в суп или используют для пирожков. Но из неё можно приготовить даже пиццу — с расплавленным сыром, помидорами и румяной овощной основой. Причём привычное тесто здесь совершенно не понадобится.

Секрет прост: мелко нашинкованную капусту смешивают с яйцами и небольшим количеством муки, а затем запекают до золотистой корочки. Получается необычный ужин, который особенно понравится любителям овощных блюд.

Что понадобится для капустной пиццы

На 2–3 порции:

Для основы:

белокочанная капуста — 350 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ч. л.

Для начинки:

твёрдый сыр — 120 г;

помидор — 1 шт.;

ветчина или готовое куриное мясо — 80 г;

томатный соус — 2 ст. л.;

сушёный орегано — ½ ч. л.

Для основы подойдёт как молодая, так и обычная белокочанная капуста. Главное — нарезать её достаточно тонко.

Как приготовить пиццу из капусты

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, посолите и слегка помните руками. Оставьте на 5 минут, затем отожмите выделившийся сок. Добавьте яйца, муку и чёрный перец. Тщательно перемешайте до получения густой овощной массы. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите капустную смесь кругом диаметром около 22 см. Разровняйте ложкой, формируя корж толщиной примерно 1 см. Отправьте основу в духовку на 15–20 минут. Она должна схватиться и немного подрумяниться по краям. Достаньте противень и смажьте капустный корж тонким слоем томатного соуса. Посыпьте частью натёртого сыра, разложите кусочки ветчины или курицы и тонкие кружочки помидора. Добавьте оставшийся сыр, посыпьте орегано и верните пиццу в духовку ещё на 8–10 минут. Когда сыр расплавится, а края станут золотистыми, достаньте блюдо и оставьте на несколько минут перед нарезкой.

Почему капустная основа может разваливаться

Главная сложность такого рецепта — влага. Капуста выделяет довольно много сока, особенно после добавления соли. Если не удалить лишнюю жидкость, корж получится слишком мягким и будет плохо держать форму.

Не менее важно сначала запечь овощную основу без начинки. Так яйца и мука успеют связать капусту, а поверхность немного подсохнет.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я советую не торопиться с начинкой. Сначала капустный корж должен хорошо схватиться в духовке, иначе помидоры и соус добавят лишней влаги. И обязательно отжимайте капусту после соли — это помогает сделать основу плотнее и аккуратно нарезать готовую пиццу».

Какие начинки подходят лучше всего

Капустная основа хорошо сочетается с грибами, сладким перцем, зеленью и разными сортами сыра. Особенно удачным получается сочетание моцареллы, заранее обжаренных шампиньонов и небольшого количества чеснока.

Можно приготовить и полностью овощной вариант — с помидорами, сладким перцем и зеленью. Главное, не перегружать основу слишком сочными ингредиентами.

По текстуре такая пицца отличается от классической. Капустный корж получается мягче хлебного теста и немного напоминает овощную запеканку. Зато он позволяет по-новому использовать привычный овощ и приготовить сытный ужин без замешивания теста.

Подавать капустную пиццу лучше горячей, когда сыр ещё тянется, а края основы слегка хрустят. К ней подойдёт простой соус из натурального йогурта, чеснока и зелени.