Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Бананы с потемневшей кожурой часто отправляются в мусорное ведро, хотя именно из таких плодов получаются особенно вкусные домашние десерты. Мякоть становится мягче и слаще, поэтому для приготовления требуется совсем немного сахара.

Один из самых простых вариантов — банановые оладьи на сковороде. Они напоминают маленькие нежные пончики с золотистой корочкой, но готовятся без дрожжей и долгого замешивания теста. Достаточно размять бананы вилкой, добавить несколько ингредиентов и обжарить небольшими порциями.

Что понадобится для бананового десерта

На 2–3 порции:

спелые бананы — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 100 г;

молоко — 50 мл;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — ¼ ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Дополнительный сахар можно не добавлять: переспелые бананы обычно достаточно сладкие сами по себе. Если хочется более насыщенного вкуса, подойдёт небольшая щепотка корицы или ванили.

Как приготовить нежные банановые оладьи

Очистите бананы от кожуры, переложите мякоть в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до состояния густого пюре. Добавьте яйцо, молоко, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к банановой массе. Перемешайте тесто ложкой. Оно должно получиться густым, но медленно сползать с ложки. Если масса слишком жидкая, добавьте ещё немного муки. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и слегка смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, примерно по одной столовой ложке на оладью. Оставляйте между ними свободное место. Жарьте на среднем или чуть ниже среднего огне около 2–3 минут с первой стороны. Когда края схватятся, а снизу появится золотистая корочка, аккуратно переверните. Готовьте ещё 2 минуты до полной готовности середины. Подавайте оладьи тёплыми.

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 10–12 небольших оладий.

Почему переспелые бананы подходят лучше

По мере созревания бананов часть крахмала превращается в сахара, поэтому мякоть становится слаще и мягче. Такие плоды легче размять в однородное пюре, а тесто приобретает выраженный фруктовый аромат.

Во время жарки поверхность оладий подрумянивается, а внутри сохраняется нежная влажная текстура. Главное — не делать огонь слишком сильным: банановое тесто довольно быстро темнеет из-за содержания сахаров.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после добавления муки не перемешивайте тесто слишком долго. Достаточно соединить ингредиенты до исчезновения сухих участков. Так оладьи получатся мягче, а не плотными и резиновыми.

С чем подавать банановые оладьи

Самый простой вариант — добавить ложку натурального йогурта или сметаны. Их лёгкая кислинка хорошо уравновешивает сладость бананов.

Для более десертной подачи можно использовать растопленный шоколад, орехи или немного мёда. А если хочется хрустящей нотки, посыпьте готовые оладьи измельчённым грецким орехом.

Подойдут и свежие ягоды: клубника, малина или черника сделают вкус ярче.

Важно использовать только бананы, которые просто перезрели. Если на мякоти появилась плесень, неприятный запах или признаки гниения, такие плоды для приготовления не подходят.

Банановые оладьи — удобный способ использовать фрукты, которые уже слишком мягкие для обычного перекуса. Никакой духовки и сложных кулинарных приёмов: всего несколько минут на подготовку теста, немного времени у сковороды — и к чаю готов ароматный домашний десерт.

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