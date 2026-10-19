Изменения в прайсе: где есть выгода при покупке авто

Российский автомобильный рынок столкнулся с очередным пересмотром стоимости новых машин. В период с 12 по 16 октября 2026 года несколько производителей изменили рекомендованные цены и условия предоставления скидок. Одни марки предложили покупателям дополнительную выгоду, другие одновременно увеличили стоимость отдельных моделей. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на исследование автомобильного эксперта Олега Мосеева и аналитической компании CARgument.

Среди производителей, обновивших предложения для покупателей, оказался китайский бренд Jaecoo. Компания установила скидку в размере 100 тысяч рублей на кроссовер J8 в комплектации «Престиж Плюс». Изменение затронуло автомобили 2026 года выпуска.

Более заметные изменения произошли в ценовой политике Jetour. Производитель увеличил размер скидки на переднеприводный кроссовер Dashing в исполнении «Престиж». Ранее покупатели могли рассчитывать на уменьшение стоимости на 90 тысяч рублей, однако теперь скидка достигла 150 тысяч. Таким образом, дополнительная выгода выросла на 60 тысяч рублей.

Иную стратегию выбрала автомобильная марка Tenet. Производитель скорректировал стоимость сразу нескольких моделей, совместив повышение рекомендованных цен с предоставлением специальных условий на отдельные комплектации.

В частности, кроссовер Т4Л подорожал на 15 тысяч рублей. Одновременно для этой модели предусмотрели скидку в размере 145 тысяч рублей. При этом стоимость Т7 увеличилась на 20 тысяч рублей, а сведений о введении дополнительной скидки на него в исследовании не приводится.

Изменения коснулись и российского производителя электромобилей Evolute. Компания представила новое поколение кроссовера Ай-Скай, для которого объявлена одна комплектация — «Стандарт».

Рекомендованная стоимость новинки составляет 3 миллиона 515 тысяч рублей. Информации о дополнительных скидках на эту модель в приведённых данных нет.

Таким образом, обновление автомобильных прайс-листов затронуло как стоимость машин, так и размер предоставляемых скидок. Наибольшее увеличение скидки среди перечисленных предложений зафиксировано у Jetour, тогда как Tenet пересмотрел цены в сторону повышения.

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