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В Казань приедет хирург-онколог из Турции: женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста

Служба новостей Автор статьи

23 и 24 октября в Казани пройдут бесплатные консультации турецкого хирурга-онколога, а 24 октября состоится конференция о женском здоровье и ранней диагностике рака молочной железы. Рассказываем, кто сможет обратиться к врачу и как попасть на мероприятие.

Октябрь во всем мире проходит под знаком борьбы с раком молочной железы. В этот месяц особое внимание уделяют профилактике, своевременным обследованиям и вопросам, которые женщины нередко откладывают: когда обращаться к маммологу, какие изменения требуют внимания и что делать, если обследование уже выявило заболевание.

В Казани этой теме посвятят конференцию «Женщина — это жизнь» (Kadın Hayattır), которая состоится 24 октября в LUCIANO. Участники смогут послушать выступления врачей, узнать о современных подходах к диагностике и лечению, а также задать вопросы специалистам.

Бесплатные консультации онколога из Турции

Одним из приглашенных экспертов станет доцент, доктор Айхан Эрдемир — хирург-онколог медицинского центра Anadolu (Турция). В рамках визита в Казань 23 и 24 октября он проведет бесплатные индивидуальные консультации для пациентов.

Обратиться к специалисту можно по вопросам заболеваний молочной и щитовидной желез, в том числе при обнаружении доброкачественных или злокачественных образований. Также врач консультирует пациентов с хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и онкологическими диагнозами, требующими хирургического лечения.

На прием можно принести результаты уже проведенных обследований, обсудить установленный диагноз, получить дополнительное врачебное мнение и узнать о возможных вариантах лечения. Консультации проходят по предварительной записи.

Запись на бесплатную консультацию: +7 (927) 240-44-71.

Что обсудят на конференции

Конференция «Женщина — это жизнь» объединит врачей и медицинских экспертов, которые расскажут о профилактике рака молочной железы, возможностях ранней диагностики и современных подходах к сохранению женского здоровья.

Отдельное внимание уделят международному медицинскому опыту. Участники смогут узнать, какие методы обследования и лечения применяются сегодня, а также задать специалистам интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет 24 октября в казанском комплексе LUCIANO. Участие требует предварительной регистрации.

Дата конференции: 24 октября 2026 года, в 12:00.

Место: Казань, LUCIANO.

Регистрация: anadolutatarstan.ru.

Организаторы напоминают, что своевременная диагностика помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда возможности лечения зачастую шире. Поэтому октябрьская инициатива станет дополнительным поводом обратить внимание на свое здоровье и при необходимости обратиться к специалисту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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