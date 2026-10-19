Александр Соболев извинился за эмоции в матче одиннадцатого тура

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о конфликте с защитником грозненского «Ахмата» Калиду Сидибе, произошедшем во время встречи 11-го тура Российской премьер-лиги. Футболист принёс извинения за несдержанность, однако подчеркнул, что считает свою реакцию на слова соперника объяснимой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошёл в концовке домашнего матча «Зенита» против «Ахмата». Между игроками возникла словесная перепалка, которая едва не переросла в более серьёзное противостояние. Успокаивать петербургского нападающего пришлось его партнёрам по команде.

Комментируя произошедшее, Соболев признал, что не сумел справиться с эмоциями. Он обратился с извинениями к болельщикам, наблюдавшим за встречей на стадионе и по телевизору. При этом форвард пояснил, что обычно спокойно воспринимает критику и различные высказывания в свой адрес.

По словам футболиста, причиной столь бурной реакции стали слова защитника «Ахмата». Соболев назвал услышанное недопустимым и подчеркнул, что подобные выражения не должны звучать ни на футбольном поле, ни в обычной жизни.

Раскрывать содержание высказывания Сидибе нападающий отказался. Вместо этого он предложил самому защитнику публично рассказать, что именно было сказано во время конфликта. По мнению Соболева, после этого окружающим станут понятнее причины его эмоционального поведения.

Форвард также выразил уверенность, что в подобной ситуации многие люди могли бы отреагировать аналогичным образом. Несмотря на принесённые извинения, он не изменил своего отношения к действиям соперника.

Отдельно Соболев затронул вопрос возможного наказания за подобные высказывания. Нападающий заявил, что при наличии убедительных доказательств выступил бы за длительную дисквалификацию футболистов, допускающих такие оскорбления.

При этом речь идёт о личной позиции игрока «Зенита». Сведений о принятии официального решения о наказании Калиду Сидибе в приведённом интервью нет.

Сама встреча между петербургской и грозненской командами завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2.

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