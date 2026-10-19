Кулинария

Курицу больше не готовлю с привычным луком и морковью: добавляю прямо на сковороду яблоки - вкус получается совершенно другим

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сочную курицу с яблоками на ско...

ПроКазань

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Курица с луком и морковью — проверенный вариант ужина, но иногда хочется приготовить привычное мясо по-новому. Для этого необязательно покупать дорогие специи или сложные соусы. Достаточно положить на сковороду пару яблок, и вкус блюда заметно изменится.

Во время приготовления фрукты слегка карамелизируются, отдают мясу приятную кислинку и превращаются в ароматное дополнение к курице. Особенно удачно яблоки сочетаются с горчицей и сливочным маслом. Получается сочное мясо с нежным соусом, которое можно подать практически с любым гарниром.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • куриные бёдра без кости — 700 г;

  • яблоки — 2 крупных;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сливочное масло — 20 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • горчица — 1 ч. л.;

  • вода или куриный бульон — 120 мл;

  • сушёный тимьян — ½ ч. л.;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Для этого рецепта лучше взять плотные кисло-сладкие яблоки. Они сохранят форму при тушении и не сделают соус приторным.

Как приготовить курицу с яблоками на сковороде

  1. Куриные бёдра обсушите бумажным полотенцем. Посолите, поперчите и при необходимости разрежьте крупные куски пополам.

  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите курицу и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Пока мясо не обязательно должно полностью приготовиться.

  3. Переложите курицу на тарелку. Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите сердцевины и нарежьте крупными дольками.

  4. В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Выложите яблоки и обжаривайте около 3 минут, пока они слегка не подрумянятся.

  5. Добавьте измельчённый чеснок и тимьян. Перемешайте и прогрейте ещё 30 секунд.

  6. Разведите горчицу в воде или бульоне, влейте смесь в сковороду. Аккуратно перемешайте, чтобы соединить соус с мясными соками, оставшимися после обжаривания.

  7. Верните курицу к яблокам, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 12–15 минут.

  8. Проверьте готовность мяса. Внутренняя температура курицы должна достигнуть 74 °C. Если соус слишком жидкий, снимите крышку и выпаривайте его ещё пару минут.

Готовое блюдо можно посыпать свежей петрушкой. Подавать курицу лучше сразу, пока яблоки остаются тёплыми, а соус — ароматным.

Почему яблоки меняют вкус курицы

В отличие от привычной овощной зажарки, яблоки добавляют блюду одновременно сладость и кислинку. При нагревании они размягчаются, а часть фруктового сока смешивается с мясными соками и горчицей.

В результате получается соус с более сложным вкусом, хотя ингредиентов в нём совсем немного. Сливочное масло делает его мягче, а чеснок и тимьян добавляют пряные нотки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не очищайте яблоки от кожуры, если она тонкая. Так дольки лучше сохранят форму. А чтобы они не превратились в пюре, не нарезайте их слишком мелко и старайтесь реже перемешивать во время тушения.

С чем подавать курицу с яблоками

Лучше всего блюдо сочетается с картофельным пюре, рисом или булгуром. Эти гарниры хорошо впитывают яблочно-горчичный соус.

Можно подать курицу и с тушёной капустой — её вкус удачно дополняет фруктовую кислинку. Если хочется сделать ужин легче, достаточно добавить салат из свежих овощей.

Для разнообразия в следующий раз попробуйте заменить тимьян розмарином или добавить щепотку сладкой паприки. Даже небольшая перемена в специях придаст блюду другой аромат.

Так обычная курица превращается в интересный домашний ужин без сложной подготовки. Яблоки не делают мясо десертным — они лишь подчёркивают его вкус и помогают приготовить насыщенный соус прямо на сковороде.

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