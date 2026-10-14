После беременности, кормления или заметного изменения веса многие женщины формулируют запрос одинаково: «Хочу вернуть грудь, какой она была раньше». А дальше начинается путаница. Один хирург говорит о подтяжке, другой предлагает имплант, в поиске появляется липофилинг, и кажется, будто все эти операции решают одну задачу.

Интерес к таким вмешательствам растет. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии ISAPS, в 2025 году в мире провели около 4,7 миллиона операций на груди. Число подтяжек среди женщин выросло на 48% за год.

Но за фразой «грудь изменилась» могут скрываться разные ситуации. В одном случае собственного объема достаточно, но ткани опустились. В другом после беременности и кормления объема стало меньше. В третьем беспокоит асимметрия или неровность контура.

Именно поэтому два похожих запроса на консультации могут закончиться совершенно разными рекомендациями. Кому то достаточно подтяжки, кому то нужно вернуть объем, а в отдельных случаях задача сводится к коррекции контуров.

Чтобы разобраться в этой логике, редакция ProKazan поговорила с Дружковым Максимом Олеговичем, врачом онкологом, маммологом и пластическим хирургом Клиники Дружковых. Вместе с экспертом мы разобрали, когда достаточно подтяжки, когда нужно восполнить объем и в каких случаях применяется липофилинг.

— Максим Олегович, расскажите, пожалуйста, как хирург на консультации понимает, что пациентке нужна только подтяжка, а имплант ей вообще не нужен?

— На консультации я в первую очередь смотрю, чего именно не хватает пациентке: формы или объема. Это два разных запроса, и от этого зависит тактика.

Если после беременности и кормления грудь опустилась, потеряла форму, но собственного объема при этом достаточно, имплант не нужен. В такой ситуации задача заключается именно в подтяжке тканей. Чаще всего речь идет о якорной подтяжке без импланта и без липофилинга.

Если же вместе с птозом есть дефицит тканей и пациентка хочет увеличить грудь, тогда мы уже обсуждаем подтяжку с установкой импланта. Его объем подбирается отдельно на консультации.

Я всегда объясняю, что имплант нужен именно для увеличения объема. Мы не ставим его как каркас для подтяжки. Если собственного объема достаточно и пациентку устраивает размер, можно обойтись без него.

— В каких случаях после подтяжки может понадобиться липофилинг и что с его помощью можно скорректировать?

— Липофилинг я использую прежде всего для коррекции контуров груди. Он может понадобиться, если после подтяжки остается небольшая асимметрия, появляются ямки, западения, выпуклости или другие неровности.

В Клинике Дружковых такую коррекцию обычно выполняем не сразу. Сначала ткани должны зажить, поэтому к липофилингу возвращаемся примерно через три или четыре месяца и уже тогда оцениваем, что именно нужно скорректировать.

При этом липофилинг не заменяет имплант. Если задача заключается именно в увеличении груди, собственного жира для этого мы в своей практике не используем.

— Есть ли у вас свой подход к таким операциям? Что вы учитываете при выборе техники и как формируете результат?

— Мы отдельно работаем с верхним контуром груди при птозе. Для этого используем классический крой Вайза с якорным разрезом, но дополнительно моделируем ткани изнутри.

За счет этого можно сделать верхний полюс более наполненным и визуально приблизить его к пуш-ап эффекту, который многие связывают с имплантом. При этом имплант для такого результата не используется.

Для меня важно, чтобы после подтяжки грудь выглядела моложе и сохраняла естественную форму. Поэтому тактика зависит не от одного названия операции, а от того, какой объем тканей есть у пациентки и какого результата она хочет добиться.

— Сколько сегодня стоит подтяжка груди отдельно, с имплантами и с липофилингом? Что входит в итоговую стоимость, а за что пациентка может платить отдельно?

— На сегодняшний день сама операция по подтяжке груди стоит 320 тысяч. Если считать вместе с наркозом, корсетом и пребыванием в клинике, итоговая сумма составляет 357 тысяч.

Если во время подтяжки устанавливаем имплант, к этой сумме добавляется еще 120 тысяч. Липофилинг стоит 40 тысяч, но здесь отдельно нужно учитывать липосакцию той зоны, откуда мы будем забирать жир.

Например, липосакция живота стоит 110 тысяч, ног — 80 тысяч. Поэтому итоговая стоимость липофилинга зависит еще и от того, откуда именно берется жир. Это мы уже обсуждаем индивидуально на консультации.

— В какой период после кормления можно обращаться к пластическому хирургу за подтяжкой груди?

Через полгода после завершения грудного вскармливания, завершения лактационного периода.

— Какие рубцы остаются после разных видов подтяжки и когда уже можно оценивать окончательный результат?

— Все зависит от того, какой вариант подтяжки мы выбираем. При циркулярной подтяжке разрез проходит по контуру ареолы. Эта зона обычно заживает достаточно хорошо, и грубые рубцы здесь встречаются редко.

При вертикальной подтяжке к разрезу вокруг ареолы добавляется вертикальный шов. Важно снизить нагрузку на эту зону, поэтому после операции мы используем специальные повязки, стяжки и корсет.

Самый большой объем рубцов остается после якорной подтяжки. Здесь особенно важно внимательно следить за швами и не допускать воспаления, потому что оно может сделать рубец более заметным.

Первый результат мы оцениваем примерно через месяц после операции, а окончательную форму груди уже ближе к трем месяцам.

— Как проходит восстановление по неделям и какие ограничения приходится соблюдать?

— Первые сутки – это нахождение в стационаре Клинике, под контролем медицинского персонала. Первая неделя после операции в основном посвящена перевязкам и контролю заживления. Пациентки приходят в клинику примерно каждые два или три дня. Мы меняем повязки, делаем УЗИ, смотрим, как заживают ткани, и при необходимости сразу корректируем тактику. Обычно этот этап занимает около недели, иногда немного дольше.

На второй неделе уже начинается более активная реабилитация. В нее могут входить фотодинамическая терапия, микротоки, ботулинотерапия рубцов, а также дополнительные процедуры, которые назначает косметолог.

Третья и четвертая недели проходят спокойнее. В этот период основные ограничения связаны с физической нагрузкой и ношением корсета. В целом активная реабилитация обычно заканчивается примерно к концу первого месяца.

Через месяц мы уже можем оценить промежуточный результат, а окончательную форму груди обычно оцениваем примерно через три месяца после операции.





— Как долго будет держаться эффект после операции?

Наиболее долговременный эффект стоит ожидать после якорной подтяжки. И конечно, многое зависит от пациентки – сможет ли она удерживать вес, следующая беременность роды может привести к повторному птозу, отказ от нижнего белья и поддержки груди можно рассматривать как негативный фактор. Курение и вегетарианство снижает выработку коллагена и приводит к растяжению тканей.

— В каких случаях пациенту может быть отказано в операции?

Помимо противопоказаний в общему наркозу, пациентке нужно осознавать последствия и ограничения после операции. Я считаю, что пациент не готов к этой операции, если не понимает обратной стороны улучшения формы гнуди – это рубцы на видимой части молочной железы. Все бесшовные методики – это маркетинговое название, за которым стоит использование шовного клея, стрипов, специальных пластырей. Но без удаления “лишней” тканей, а следовательно разрезов мы обойтись не можем. Чтобы ускорить заживление рубцов, предотвратить грубое рубцевание – необходимо соблюдать рекомендации и запастись терпением.

Если после беременности, кормления или изменения веса грудь заметно изменилась, заранее выбирать между подтяжкой, имплантом и липофилингом по фотографиям из интернета не стоит. Тактика зависит от исходного объема тканей, степени птоза, формы груди и того, какого результата хочет добиться пациентка.

Разобраться, какой вариант подойдет именно в вашем случае, можно на консультации в Клинике Дружковых. Специалист оценит исходные данные, объяснит возможные варианты коррекции и расскажет, чего реально можно ожидать от операции.

Записаться на консультацию можно по телефону: +7 843 500-50-71 Почта: pochta@doctordr.ru Официальный сайт

вертикальная подтяжка груди, виды подтяжки груди, способы подтяжки груди, как выбрать подтяжку груди, импланты или подтяжка груди, липофилинг или импланты, подтяжка груди или импланты, чем отличается подтяжка груди от увеличения, когда нужны импланты груди, когда нужна мастопексия, кому подходит подтяжка груди, кому подходит липофилинг груди, можно ли подтянуть грудь без имплантов, можно ли увеличить грудь липофилингом, может ли липофилинг заменить импланты, асимметрия груди, коррекция асимметрии груди, неровности груди после операции, верхний полюс груди, моделирование формы груди, рубцы после подтяжки груди, швы после мастопексии, реабилитация после подтяжки груди, восстановление после мастопексии, восстановление после операции на грудь, корсет после подтяжки груди, сколько носить корсет после подтяжки груди, сколько стоит подтяжка груди, стоимость мастопексии, цена подтяжки груди Казань, цена пластики груди Казань, стоимость имплантов груди, стоимость липофилинга груди, консультация пластического хирурга Казань, консультация маммолога Казань, пластическая хирургия Казань, эстетическая хирургия груди, коррекция груди в Казани, операции на груди в Казани.