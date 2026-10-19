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Мэр Казани назначил Гузель Муртазину своим помощником

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани. О назначении объявил Ильсур Метшин на «деловом понедельнике». По его словам, на новой должности ей предстоит выстроить четкую и слаженную работу секретариата, чтобы организационные вопросы, документооборот и взаимодействие всех подразделений решались своевременно и качественно.

В мэрии Муртазина начинала юрисконсультом в Управлении жилищной политики. Затем работала в сфере консалтинга и юридического сопровождения бизнеса.

В марте организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин. В команду мэрии он пришел более 15 лет назад. Работал в Управлении культуры, в том числе в должности заместителя начальника.

Мустафин пополнил команду мэрии задолго до нынешнего назначения — более 15 лет назад. До руководства организационным управлением он трудился в Управлении культуры, где занимал в том числе пост заместителя начальника.

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