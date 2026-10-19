Кулинария

Забудьте про привычные творожные пироги: венгерский вариант с нежной начинкой удивляет с первого кусочка

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить венгерскую ватрушку с нежной т...

ПроКазань

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У венгерской выпечки есть одна особенность: даже самые простые ингредиенты здесь превращаются в десерты, которые хочется готовить снова. Обычный творог, немного муки и сливочного масла — и на столе появляется пирог с рассыпчатой основой и нежной начинкой, напоминающей сливочный крем.

Речь о домашнем варианте венгерской ватрушки. В отличие от привычных открытых ватрушек, творог здесь прячется между слоями мучной крошки. Ничего раскатывать и долго вымешивать не придётся, а результат получается особенно удачным после небольшого охлаждения.

Что понадобится для венгерского пирога

На форму диаметром 20–22 см:

  • творог — 500 г;

  • пшеничная мука — 250 г;

  • сливочное масло — 120 г;

  • сахар — 150 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • соль — щепотка.

Для начинки лучше выбрать творог жирностью 5–9%. Если он слишком зернистый, его можно предварительно протереть через сито или измельчить блендером.

Как приготовить венгерскую ватрушку

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Дно формы застелите пергаментом, а бортики слегка смажьте маслом.

  2. Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте 70 г сахара и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.

  3. Быстро разотрите ингредиенты руками до состояния мелкой крошки. Не вымешивайте массу в плотное тесто: именно рассыпчатая структура нужна для этого пирога.

  4. В отдельной миске соедините творог, яйца, оставшиеся 80 г сахара, сметану и ванильный сахар. Перемешайте до получения однородной кремообразной начинки.

  5. Высыпьте в форму примерно две трети мучной крошки. Равномерно распределите её по дну и слегка прижмите ложкой.

  6. Сверху выложите творожную начинку и аккуратно разровняйте.

  7. Посыпьте поверхность оставшейся крошкой, стараясь полностью закрыть творожный слой.

  8. Выпекайте примерно 40–45 минут до золотистого цвета. Края пирога должны схватиться, а середина — оставаться слегка упругой.

  9. Дайте выпечке полностью остыть в форме. Затем уберите в холодильник хотя бы на час: охлаждённая начинка станет плотнее, и пирог будет легче нарезать.

Почему начинка получается такой нежной

Главный секрет — сочетание творога, яиц и небольшого количества сметаны. Во время выпечки масса постепенно схватывается, но сохраняет мягкую кремовую текстуру.

Рассыпчатая крошка создаёт приятный контраст: сверху образуется золотистый слой, а внутри остаётся влажная творожная начинка. При этом пирог не требует ни дрожжей, ни длительной расстойки теста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте холодное сливочное масло и старайтесь не согревать крошку руками слишком долго. Если масло начнёт таять, основа получится более плотной и потеряет характерную рассыпчатость.

Как разнообразить венгерский пирог

В творожную начинку можно добавить немного лимонной цедры. Она придаст десерту свежий аромат и подчеркнёт лёгкую кислинку творога.

Ещё один удачный вариант — небольшая горсть изюма. Его лучше предварительно промыть, обсушить и только потом вмешать в начинку, чтобы не добавлять лишнюю влагу.

Подают такую выпечку обычно охлаждённой или слегка тёплой. К ней хорошо подходят чай, кофе и свежие ягоды.

Венгерская ватрушка особенно понравится тем, кто любит творожные десерты, но не хочет возиться со сложным тестом. Здесь достаточно приготовить крошку, смешать начинку и отправить всё в духовку. А сочетание рассыпчатых слоёв и нежного творожного крема делает простой домашний пирог по-настоящему интересным.

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