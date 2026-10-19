Забудьте про привычные творожные пироги: венгерский вариант с нежной начинкой удивляет с первого кусочка
ПроКазань
У венгерской выпечки есть одна особенность: даже самые простые ингредиенты здесь превращаются в десерты, которые хочется готовить снова. Обычный творог, немного муки и сливочного масла — и на столе появляется пирог с рассыпчатой основой и нежной начинкой, напоминающей сливочный крем.
Речь о домашнем варианте венгерской ватрушки. В отличие от привычных открытых ватрушек, творог здесь прячется между слоями мучной крошки. Ничего раскатывать и долго вымешивать не придётся, а результат получается особенно удачным после небольшого охлаждения.
Что понадобится для венгерского пирога
На форму диаметром 20–22 см:
творог — 500 г;
пшеничная мука — 250 г;
сливочное масло — 120 г;
сахар — 150 г;
яйца — 3 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Для начинки лучше выбрать творог жирностью 5–9%. Если он слишком зернистый, его можно предварительно протереть через сито или измельчить блендером.
Как приготовить венгерскую ватрушку
Разогрейте духовку до 180 °C. Дно формы застелите пергаментом, а бортики слегка смажьте маслом.
Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте 70 г сахара и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.
Быстро разотрите ингредиенты руками до состояния мелкой крошки. Не вымешивайте массу в плотное тесто: именно рассыпчатая структура нужна для этого пирога.
В отдельной миске соедините творог, яйца, оставшиеся 80 г сахара, сметану и ванильный сахар. Перемешайте до получения однородной кремообразной начинки.
Высыпьте в форму примерно две трети мучной крошки. Равномерно распределите её по дну и слегка прижмите ложкой.
Сверху выложите творожную начинку и аккуратно разровняйте.
Посыпьте поверхность оставшейся крошкой, стараясь полностью закрыть творожный слой.
Выпекайте примерно 40–45 минут до золотистого цвета. Края пирога должны схватиться, а середина — оставаться слегка упругой.
Дайте выпечке полностью остыть в форме. Затем уберите в холодильник хотя бы на час: охлаждённая начинка станет плотнее, и пирог будет легче нарезать.
Почему начинка получается такой нежной
Главный секрет — сочетание творога, яиц и небольшого количества сметаны. Во время выпечки масса постепенно схватывается, но сохраняет мягкую кремовую текстуру.
Рассыпчатая крошка создаёт приятный контраст: сверху образуется золотистый слой, а внутри остаётся влажная творожная начинка. При этом пирог не требует ни дрожжей, ни длительной расстойки теста.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте холодное сливочное масло и старайтесь не согревать крошку руками слишком долго. Если масло начнёт таять, основа получится более плотной и потеряет характерную рассыпчатость.
Как разнообразить венгерский пирог
В творожную начинку можно добавить немного лимонной цедры. Она придаст десерту свежий аромат и подчеркнёт лёгкую кислинку творога.
Ещё один удачный вариант — небольшая горсть изюма. Его лучше предварительно промыть, обсушить и только потом вмешать в начинку, чтобы не добавлять лишнюю влагу.
Подают такую выпечку обычно охлаждённой или слегка тёплой. К ней хорошо подходят чай, кофе и свежие ягоды.
Венгерская ватрушка особенно понравится тем, кто любит творожные десерты, но не хочет возиться со сложным тестом. Здесь достаточно приготовить крошку, смешать начинку и отправить всё в духовку. А сочетание рассыпчатых слоёв и нежного творожного крема делает простой домашний пирог по-настоящему интересным.
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