Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Когда не хочется отдельно жарить котлеты, варить картошку и потом мыть гору посуды, выручает турецкий способ приготовления ужина. Мясные котлетки укладывают в форму вместе с картофелем, заливают томатным соусом и отправляют в духовку. Пока блюдо запекается, овощи пропитываются мясными соками, а фарш остаётся нежным.

В турецкой кухне есть похожее домашнее блюдо — измир кёфте (İzmir köfte). Его готовят из продолговатых мясных котлет, картофеля, помидоров и специй. Вариант для духовки особенно удобен: полноценный ужин получается в одной форме практически без лишних хлопот.

Что понадобится для турецкого ужина

На 4 порции:

мясной фарш — 500 г;

картофель — 600 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

помидоры — 2 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

вода — 250 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

молотая паприка — 1 ч. л.;

зира — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

петрушка — небольшой пучок.

Для котлет подойдёт говяжий фарш или смесь говядины со свининой. В турецком варианте чаще используют говядину или баранину.

Как приготовить картошку с котлетами по-турецки

Мелко натрите лук, измельчите чеснок и петрушку. Соедините их с фаршем, яйцом, панировочными сухарями, половиной паприки, зирой, солью и перцем. Хорошо перемешайте мясную массу и сформируйте 8–10 продолговатых котлет. Уберите их в холодильник, пока подготавливаете овощи. Очистите картофель и нарежьте крупными дольками толщиной около 1,5 см. Смешайте с растительным маслом, оставшейся паприкой и небольшим количеством соли. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут. Это поможет ему приготовиться одновременно с мясом. Достаньте форму, распределите между картофельными дольками сырые котлеты. Сверху разложите помидоры, нарезанные кружочками. Разведите томатную пасту в тёплой воде, слегка посолите и поперчите. Влейте соус в форму так, чтобы он покрывал дно, но не скрывал полностью котлеты. Верните блюдо в духовку и запекайте ещё 30–35 минут при 190 °C. За это время картофель должен стать мягким, а котлеты — полностью приготовиться. Проверьте готовность фарша: температура в центре котлет должна достигнуть 71 °C для говядины или смешанного фарша. Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Если верх начинает слишком быстро подрумяниваться, прикройте форму фольгой. За последние 5–10 минут её можно убрать.

Почему котлеты остаются сочными

Секрет блюда — в сочетании мясного сока, овощей и томатной заливки. Котлеты не жарятся на сухой сковороде, а постепенно запекаются во влажной среде. Лук и небольшое количество сухарей дополнительно помогают сохранить нежную текстуру.

Картофель при этом впитывает часть ароматного соуса. В результате получается не просто мясо с гарниром, а единое блюдо, в котором все ингредиенты дополняют друг друга.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте котлеты слишком крупными. Продолговатые заготовки толщиной около 3 см готовятся равномернее, а картофель лучше нарезать одинаковыми дольками, чтобы он не остался твёрдым.

Как сделать вкус ещё насыщеннее

В турецкой кухне любят добавлять к мясу сладкий перец. Если он есть под рукой, нарежьте один стручок крупными полосками и выложите между котлетами перед запеканием. Перец придаст соусу приятную сладость и аромат.

Любителям пикантных блюд подойдёт щепотка хлопьев острого перца. А для более выраженного томатного вкуса можно добавить в заливку немного протёртых помидоров.

Подавать такой ужин лучше прямо из формы, пока картофель горячий, а котлеты сочные. Рядом достаточно поставить миску со свежими овощами или простой салат из огурцов и зелени.

Турецкий вариант особенно удобен для семейного ужина: не нужно готовить гарнир отдельно, а духовка делает большую часть работы. И даже привычные фарш с картошкой благодаря специям и томатному соусу приобретают совершенно другой вкус.

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