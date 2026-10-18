Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Хрустящая корочка, нежная сырная начинка и десятки тонких складочек теста — сербская гибаница выглядит так, будто над ней пришлось трудиться несколько часов. На самом деле приготовить её гораздо проще, чем кажется. Особенно если использовать готовое тесто фило, которое продаётся в крупных супермаркетах.

Гибаница — традиционный балканский пирог с сыром. В Сербии его часто готовят на завтрак, к семейным застольям и праздникам. Один из самых удобных домашних вариантов — гужвара, когда тонкие листы теста не раскатывают и не укладывают ровными слоями, а слегка сминают и пропитывают начинкой.

Что понадобится для сербской гибаницы

На форму размером примерно 22 × 28 см:

тесто фило — 400 г;

брынза — 250 г;

творог — 200 г;

яйца — 3 шт.;

натуральный йогурт без добавок — 200 г;

газированная вода — 100 мл;

растительное масло — 60 мл;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — по вкусу.

Вместо брынзы можно использовать фету или другой рассольный сыр. Если сыр достаточно солёный, дополнительно солить начинку не нужно.

Как приготовить гибаницу с сыром

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму небольшим количеством растительного масла. Раскрошите брынзу вилкой, добавьте творог и перемешайте. Необязательно добиваться полностью однородной массы: небольшие кусочки сыра сделают начинку интереснее. В отдельной миске взбейте яйца с йогуртом, оставшимся растительным маслом и газированной водой. Добавьте разрыхлитель. Соедините жидкую смесь с сырной начинкой. Масса должна получиться достаточно текучей, чтобы хорошо пропитывать тонкое тесто. Отложите два целых листа фило. Один уложите на дно формы так, чтобы края немного свисали. Остальные листы по одному слегка сминайте руками, окунайте в сырную смесь и свободно укладывайте в форму. Не утрамбовывайте тесто: между складочками должно оставаться немного воздуха. Распределите остатки начинки поверх пирога. Подверните свисающие края нижнего листа и накройте вторым целым листом фило. Слегка смажьте поверхность маслом или небольшим количеством йогурта. Выпекайте 35–45 минут до насыщенного золотистого цвета. Готовая гибаница должна хорошо подняться, а её середина — схватиться. Достаньте пирог из духовки и оставьте на 10 минут. Затем нарежьте квадратами и подавайте тёплым.

Почему гибаница получается пышной

В отличие от обычного слоёного пирога, здесь листы фило собирают в свободные складки. Благодаря этому начинка распределяется между ними, а готовая выпечка получается воздушной и неоднородной по текстуре.

Газированная вода помогает сделать смесь легче, а яйца связывают сыр и тесто во время выпекания. Снаружи гибаница подрумянивается, но внутри остаётся мягкой и сочной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: тесто фило быстро высыхает на воздухе. Пока работаете с одним листом, остальные держите под чистым слегка влажным полотенцем. Так они не станут ломкими и не начнут крошиться раньше времени.

С чем подавать сербский пирог

На Балканах гибаницу нередко едят с натуральным йогуртом или кисломолочными напитками. Солоноватая сырная начинка особенно хорошо сочетается с их свежим вкусом.

К пирогу также можно подать помидоры, огурцы и зелень. Получится сытный завтрак или полноценный ужин без необходимости готовить отдельное горячее блюдо.

Остывшую гибаницу удобно разогревать в духовке при 160 °C в течение нескольких минут. Так верхняя корочка снова станет приятнее на вкус, чем после разогрева в микроволновке.

Этот сербский рецепт хорош тем, что не требует умения работать с домашним вытяжным тестом. Готовые тонкие листы, простая сырная начинка и немного времени в духовке — и на столе появляется ароматный балканский пирог с нежной серединкой и румяным верхом.

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