Кулинария

Вчерашний рис больше не разогреваю на сковороде: превращаю его в итальянские аранчини с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить итальянские аранчини из вчераш...

ПроКазань

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Остатки риса после ужина обычно отправляются в холодильник, а на следующий день превращаются в привычный гарнир. Но итальянцы придумали куда более интересный способ его использовать. Из риса можно сделать золотистые шарики с хрустящей панировкой и расплавленным сыром внутри.

Это блюдо называется аранчини и особенно популярно на Сицилии. В традиционных рецептах используют рис, приготовленный специально для закуски, но для домашнего варианта подойдёт и вчерашний, если он правильно хранился в холодильнике. Получается сытная закуска, которую можно подать вместо привычных котлет или пирожков.

Что понадобится для домашних аранчини

На 10–12 штук:

  • готовый охлаждённый рис — 400 г;

  • моцарелла для пиццы — 120 г;

  • твёрдый сыр — 40 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • пшеничная мука — 2 ст. л.;

  • панировочные сухари — 100 г;

  • соль и чёрный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Лучше всего подходит круглозёрный рис: он содержит достаточно крахмала и легче держит форму. Из рассыпчатого длиннозёрного риса шарики тоже можно приготовить, но их сложнее слепить.

Как приготовить аранчини с сыром

  1. Переложите холодный рис в миску. Добавьте мелко натёртый твёрдый сыр, немного соли и перца. Если рис суховат и плохо лепится, вмешайте часть взбитого яйца.

  2. Нарежьте моцареллу небольшими кубиками размером примерно 1,5 см.

  3. Смочите руки водой, возьмите примерно две столовые ложки рисовой массы и расплющите её на ладони.

  4. Положите в центр кусочек моцареллы, соедините края и сформируйте плотный шарик. Сыр должен быть полностью закрыт рисом.

  5. Подготовьте три ёмкости: с мукой, оставшимся взбитым яйцом и панировочными сухарями. Если яйцо целиком ушло в рис, для панировки понадобится ещё одно.

  6. Обваляйте каждый шарик сначала в муке, затем окуните в яйцо и покройте сухарями.

  7. Уберите заготовки в холодильник на 15 минут, чтобы они лучше держали форму.

  8. Разогрейте растительное масло в небольшой глубокой кастрюле до 170–175 °C. Осторожно опускайте шарики небольшими партиями и обжаривайте примерно 3–5 минут до золотистой корочки.

  9. Переложите готовые аранчини на бумажное полотенце или решётку, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся расплавленным.

Почему рисовые шарики получаются хрустящими

Главную роль играет панировка. Во время жарки сухари быстро подрумяниваются, образуя плотную золотистую оболочку, а рис внутри остаётся мягким.

Моцарелла плавится и создаёт ту самую тягучую сырную начинку, ради которой аранчини особенно любят. При этом важно хорошо закрывать сыр рисом: если останутся отверстия, начинка может вытечь в горячее масло.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если рис слишком рассыпчатый, слегка разомните часть зёрен ложкой, прежде чем формировать шарики. Это поможет массе лучше склеиваться без большого количества дополнительных ингредиентов.

Как безопасно использовать вчерашний рис

С готовым рисом важно соблюдать правила хранения. В нём могут сохраняться споры бактерии Bacillus cereus, поэтому оставлять сваренный рис надолго при комнатной температуре нельзя.

Для такого рецепта используйте только рис, который быстро охладили после приготовления, убрали в холодильник и хранили при температуре не выше 4 °C. Лучше приготовить аранчини на следующий день. Если рис простоял ночь на столе, использовать его не стоит: жарка не гарантирует устранения уже образовавшихся токсинов.

С чем подавать итальянские аранчини

На Сицилии аранчини часто готовят с мясной начинкой, томатным соусом или сыром. Для домашнего варианта с моцареллой отлично подойдёт простой соус из протёртых помидоров, чеснока и базилика.

Можно подать рисовые шарики и с салатом из свежих овощей. Хрустящая панировка, нежный рис и тягучий сыр делают их достаточно сытными даже без дополнительного гарнира.

Так остатки правильно сохранённого риса превращаются в совершенно новое блюдо. Вместо очередной порции разогретой каши на столе появляются аппетитные итальянские шарики, которые особенно вкусны прямо после приготовления.

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