ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

Число клиентов малого и среднего бизнеса в сфере красоты в России в 2026 году выросло на 10%, при этом наибольшую динамику показал региональный бизнес. Такие данные банк ВТБ представил на выставке InterCHARM 2026.

Индивидуальные предприниматели составляют 86% участников рынка красоты — это преимущественно небольшие студии и мастера, работающие на себя. По числу клиентов сегмента лидируют Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Республика Крым, Краснодарский край и Ростовская область. Самый большой прирост в 2026 году показали Костромская область (+40%), Новгородская и Томская области (+20%), Свердловская и Вологодская области (+17%).

Среди направлений бьюти-бизнеса по стране лидируют косметические услуги — число таких компаний выросло на 16%, парикмахерских и салонов красоты стало больше на 8%, магазинов косметики и парфюмерии — на 5%.

«Индустрия красоты остаётся одним из самых массовых направлений малого бизнеса. Рост во многом обеспечивают небольшие специализированные форматы, например, студии. Такая модель позволяет быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Среди банковских продуктов у клиентов бьюти-сегмента, помимо расчётно-кассового обслуживания, востребованы бизнес-карты и эквайринг.

InterCHARM — международная выставка парфюмерно-косметической индустрии России и СНГ. В 2026 году она проходит 14–17 октября в «Крокус Экспо», в мероприятии участвуют более 1700 компаний из 30 стран.