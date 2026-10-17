Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

В кафе хашбрауны обычно подают с аппетитной золотистой корочкой, а внутри они остаются мягкими и нежными. Дома повторить такой результат получается не всегда: картофель то разваливается на сковороде, то впитывает слишком много масла, то превращается в обычный драник.

На самом деле секрет хрустящих хашбраунов заключается не в дорогих ингредиентах, а в правильной подготовке картофеля. Если убрать лишнюю влагу и не торопиться с переворачиванием, ресторанный завтрак легко приготовить на собственной кухне.

Чем хашбрауны отличаются от драников

Хашбрауны — популярное блюдо американской кухни, которое часто подают на завтрак вместе с яйцами, беконом или овощами.

В отличие от привычных драников, в классическом варианте хашбраунов обычно используют крупно натёртый картофель с минимальным количеством дополнительных ингредиентов. Главная задача — сохранить выраженную картофельную текстуру и получить хрустящую поверхность.

При этом хашбрауны могут выглядеть по-разному: их готовят в виде небольших котлеток или одной большой картофельной лепёшки.

Что понадобится для домашних хашбраунов

На 2–3 порции:

картофель — 500 г;

картофельный крахмал — 1 ст. л. по необходимости;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

сливочное масло — 10 г по желанию.

Лучше выбирать картофель с умеренным или высоким содержанием крахмала. Он хорошо подрумянивается и помогает сформировать плотную корочку.

Как приготовить хрустящие хашбрауны

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Старайтесь получить длинную стружку, а не мелкую кашицу. Переложите картофель в миску с холодной водой, быстро промойте и откиньте на дуршлаг. Заверните картофельную стружку в чистое кухонное полотенце и тщательно отожмите. Чем меньше останется влаги, тем легче получить хрустящую корочку. Добавьте соль и перец непосредственно перед жаркой. Если картофель плохо держит форму, вмешайте столовую ложку крахмала. Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофель небольшими порциями и сформируйте плоские лепёшки толщиной около 1 см. Слегка прижмите их лопаткой. Жарьте 4–6 минут с одной стороны, не перемешивая, пока снизу не появится выраженная золотистая корочка. Аккуратно переверните хашбрауны и готовьте ещё 4–6 минут до румяности и полной мягкости картофеля внутри. Переложите готовые лепёшки на решётку или бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Если хашбрауны получились слишком толстыми, картофель может остаться сыроватым внутри. Поэтому лучше делать их достаточно плоскими.

Главный секрет ресторанной корочки

Самая распространённая ошибка — отправлять на сковороду влажный картофель. При нагревании вода начинает испаряться, поверхность охлаждается, и вместо жарки получается частичное тушение.

Именно поэтому тщательное отжимание важнее большинства дополнительных ингредиентов. Картофель должен быть почти сухим на ощупь.

Не менее важно правильно разогреть сковороду. Если масло недостаточно горячее, хашбрауны могут впитать его больше, чем нужно. А при чрезмерном нагреве поверхность быстро потемнеет, пока середина останется сырой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не складывайте готовые хашбрауны стопкой сразу после жарки. Между горячими лепёшками скапливается пар, из-за которого корочка размягчается. Лучше ненадолго оставить их на решётке.

С чем подавать хашбрауны

Самый простой вариант — сметана с зеленью или натуральный йогурт с чесноком. Для сытного завтрака можно добавить яичницу, свежие помидоры и огурцы.

Хашбрауны также хорошо сочетаются с тёртым сыром, жареными грибами или слабосолёной рыбой.

Получается блюдо из самых обычных продуктов, которое выглядит не хуже ресторанного завтрака. А если соблюдать три правила — хорошо отжимать картофель, не делать лепёшки слишком толстыми и не переворачивать их раньше времени, — хрустящая корочка станет вполне предсказуемым результатом.

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