Кулинария

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сочную домашнюю колбасу из кури...

ПроКазань

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Магазинная колбаса удобна для завтраков и бутербродов, но домашний вариант можно приготовить из обычной куриной грудки. Причём не понадобятся ни специальная оболочка, ни мясорубка с насадками, ни сложные кулинарные приёмы. Достаточно измельчить мясо, добавить несколько ингредиентов и сформировать плотный рулет.

Особенно удобен способ с фольгой: колбасу заворачивают наподобие большой конфеты и запекают в духовке. В результате получается нежная мясная закуска, которую можно нарезать тонкими ломтиками после охлаждения.

Что понадобится для домашней куриной колбасы

На 6–8 порций:

  • куриная грудка без кожи и костей — 700 г;

  • сливки 10–20% — 100 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • картофельный крахмал — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сладкая паприка — 1 ч. л.;

  • соль — 1 ч. л. без горки;

  • чёрный перец — по вкусу;

  • сушёный укроп — ½ ч. л. по желанию.

Сливки помогают сделать массу более нежной, а крахмал удерживает часть влаги и способствует формированию плотной структуры. Благодаря этому охлаждённая колбаса хорошо нарезается.

Как приготовить куриную колбасу в фольге

  1. Промокните куриную грудку бумажными полотенцами и нарежьте небольшими кусочками. Промывать сырую птицу под краном не нужно.

  2. Переложите мясо в чашу блендера, добавьте яйцо, сливки, соль, паприку, перец и измельчённый чеснок.

  3. Измельчите ингредиенты до однородной вязкой массы. Добавьте крахмал и ещё раз тщательно перемешайте.

  4. Уберите фарш в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённая масса будет лучше держать форму.

  5. Разложите на столе два слоя прочной пищевой фольги. Сверху положите лист пергамента, предназначенного для выпечки, и выложите мясную массу продолговатой полосой.

  6. Плотно заверните фарш в пергамент, затем в фольгу, формируя цилиндр диаметром около 6–7 см. Концы закрутите, как у конфеты, чтобы рулет сохранял форму.

  7. Переложите заготовку на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 45–55 минут.

  8. Проверьте температуру в центре колбасы кухонным термометром. Она должна достигнуть 74 °C — это безопасная температура для куриного мяса.

  9. Достаньте колбасу из духовки, дайте немного остыть, затем уберите в холодильник. После полного охлаждения снимите упаковку и нарежьте ломтиками.

Точное время запекания зависит от толщины рулета и особенностей духовки. Поэтому ориентироваться лучше не только на часы, но и на температуру внутри изделия.

Почему колбаса получается сочной

Куриная грудка содержит сравнительно мало жира, поэтому при длительном нагревании легко пересыхает. В этом рецепте нежность достигается за счёт добавления сливок и измельчения мяса до однородной консистенции.

Крахмал помогает связать жидкость, а плотная упаковка уменьшает потери влаги при запекании. Однако сама фольга не гарантирует сочности, если передержать мясо в духовке.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь нарезать колбасу сразу после приготовления. Пока она горячая, структура остаётся мягкой и ломтики могут разваливаться. После нескольких часов в холодильнике рулет становится плотнее и режется значительно аккуратнее.

Как разнообразить вкус домашней колбасы

Базовый рецепт легко изменить под собственные предпочтения. Например, можно добавить немного сушёного чеснока, молотого кориандра или копчёной паприки.

Если хочется более интересной текстуры, оставьте около 100 г куриного филе и нарежьте его мелкими кубиками, а затем вмешайте в измельчённый фарш. На срезе будут заметны небольшие кусочки мяса.

Для праздничного варианта подойдут мелко нарезанный сладкий перец или небольшое количество рубленой зелени. Главное — не добавлять слишком много сочных овощей, иначе колбаса может получиться рыхлой.

Как хранить домашнюю куриную колбасу

В отличие от промышленной колбасы, домашний продукт не содержит консервирующих добавок и требует особенно внимательного хранения.

После приготовления его нужно своевременно охладить и убрать в холодильник при температуре не выше 4 °C. Готовую куриную колбасу желательно употребить в течение 3–4 дней. Для более длительного хранения её можно заморозить порциями.

Такой рулет удобно использовать для бутербродов, домашних сэндвичей или подавать в качестве холодной закуски. А главное, состав полностью известен: куриное мясо, немного сливок и привычные специи.

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