Яук раскрыл, почему судья не предотвратил травму Худякова

Президент австрийского футбольного клуба «Штурм» Кристиан Яук выступил с критикой судейства после серьёзной травмы российского голкипера Даниила Худякова. Руководитель команды считает, что арбитр не сумел вовремя остановить чрезмерно жёсткую игру, которая наблюдалась с первых минут встречи. Его высказывания приводит австрийское издание Kronen Zeitung.

Инцидент произошёл 18 октября во время матча чемпионата Австрии между «Штурмом» и «Грацером». В середине первого тайма российский вратарь попытался выбить мяч, однако в борьбу вступил футболист соперников Джейкоб Итальяно. В результате столкновения Худяков получил тяжёлое повреждение ноги и упал на газон.

На поле незамедлительно появились медицинские работники. Футболисты обеих команд собрались вокруг пострадавшего голкипера, образовав своеобразное ограждение, чтобы скрыть происходящее от телевизионных камер и зрителей.

Оказание помощи продолжалось несколько минут. После этого российского спортсмена вынесли за пределы поля на носилках и доставили в медицинское учреждение.

По результатам обследования у Худякова диагностировали перелом голени. Вратарю потребовалось срочное хирургическое вмешательство. По предварительным оценкам, восстановление может продлиться как минимум до марта 2027 года. Не исключается, что голкипер пропустит оставшуюся часть сезона.

Комментируя случившееся, Кристиан Яук выразил недовольство действиями судейской бригады. По мнению президента «Штурма», встреча изначально проходила в агрессивной манере, однако арбитр не предпринял необходимых действий для снижения напряжённости.

Руководитель клуба подчеркнул, что произошедшее заставляет задуматься о качестве футбола и судейства в австрийском чемпионате. Он призвал пересмотреть подход к подобным ситуациям, чтобы в дальнейшем избежать столь серьёзных последствий для здоровья игроков.

Своё отношение к эпизоду высказал и Джейкоб Итальяно, непосредственно участвовавший в столкновении. Футболист «Грацера» признался, что произошедшее стало для него тяжёлым потрясением.

Итальяно выразил искреннее сожаление в связи с травмой российского вратаря и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, он сообщил о намерении лично передать Худякову слова поддержки. Игрок подчеркнул, что здоровье футболистов имеет первостепенное значение.

Несмотря на тяжёлую травму голкипера, встреча продолжилась. «Штурм» сумел одержать крупную победу со счётом 6:1, однако произошедшее с российским спортсменом омрачило результат матча.

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