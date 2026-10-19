Не у нас

Яук раскрыл, почему судья не предотвратил травму Худякова

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Президент австрийского футбольного клуба «Штурм» Кристиан Яук выступил с критикой судейства после серьёзной травмы российского голкипера Даниила Худякова. Руководитель команды считает, что арбитр не сумел вовремя остановить чрезмерно жёсткую игру, которая наблюдалась с первых минут встречи. Его высказывания приводит австрийское издание Kronen Zeitung.

Инцидент произошёл 18 октября во время матча чемпионата Австрии между «Штурмом» и «Грацером». В середине первого тайма российский вратарь попытался выбить мяч, однако в борьбу вступил футболист соперников Джейкоб Итальяно. В результате столкновения Худяков получил тяжёлое повреждение ноги и упал на газон.

На поле незамедлительно появились медицинские работники. Футболисты обеих команд собрались вокруг пострадавшего голкипера, образовав своеобразное ограждение, чтобы скрыть происходящее от телевизионных камер и зрителей.

Оказание помощи продолжалось несколько минут. После этого российского спортсмена вынесли за пределы поля на носилках и доставили в медицинское учреждение.

По результатам обследования у Худякова диагностировали перелом голени. Вратарю потребовалось срочное хирургическое вмешательство. По предварительным оценкам, восстановление может продлиться как минимум до марта 2027 года. Не исключается, что голкипер пропустит оставшуюся часть сезона.

Комментируя случившееся, Кристиан Яук выразил недовольство действиями судейской бригады. По мнению президента «Штурма», встреча изначально проходила в агрессивной манере, однако арбитр не предпринял необходимых действий для снижения напряжённости.

Руководитель клуба подчеркнул, что произошедшее заставляет задуматься о качестве футбола и судейства в австрийском чемпионате. Он призвал пересмотреть подход к подобным ситуациям, чтобы в дальнейшем избежать столь серьёзных последствий для здоровья игроков.

Своё отношение к эпизоду высказал и Джейкоб Итальяно, непосредственно участвовавший в столкновении. Футболист «Грацера» признался, что произошедшее стало для него тяжёлым потрясением.

Итальяно выразил искреннее сожаление в связи с травмой российского вратаря и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, он сообщил о намерении лично передать Худякову слова поддержки. Игрок подчеркнул, что здоровье футболистов имеет первостепенное значение.

Несмотря на тяжёлую травму голкипера, встреча продолжилась. «Штурм» сумел одержать крупную победу со счётом 6:1, однако произошедшее с российским спортсменом омрачило результат матча.

Может быть интересно:

  1. Забудьте про привычные творожные пироги: венгерский вариант с нежной начинкой удивляет с первого кусочка
  2. Курицу больше не готовлю с привычным луком и морковью: добавляю прямо на сковороду яблоки - вкус получается совершенно другим
  3. Забудьте про скучную тушёную капусту: шницели в панировке получаются хрустящими и исчезают со стола первыми
  4. Вчерашний рис больше не разогреваю на сковороде: превращаю его в итальянские аранчини с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри
  5. В СССР хозяйки добавляли соду в чай: зачем это делали и стоит ли повторять

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

профессиональное средство от постельных клопов

Кулинария

16 часов назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

сколько стоит настроить рекламу в яндекс директ в Москве

Кулинария

22 часа назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

13 часов назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Кулинария

день назад

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении
Лайфхаки
16 минут назад

Яблочный пирог на сковороде за 15 минут без духовки

Быстрый яблочный пирог на сковороде без духовки...

Кулинария

12 минут назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Не у нас

41 минуту назад

Национальный институт рака США нашел способы снизить риск рака

Не у нас

47 минут назад

Водители обсуждают будущее китайских машин при возвращении других марок

Не у нас

50 минут назад

Игрок ЦСКА Тарасенко побил рекорд Молодежной лиги, который держался 18 лет
Польза
2 часа назад

В Казань приедет хирург-онколог из Турции: женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста

Не у нас

52 минуты назад

Александр Соболев извинился за эмоции в матче одиннадцатого тура

Не у нас

54 минуты назад

Изменения в прайсе: где есть выгода при покупке авто

Не у нас

56 минут назад

Ярослав Дронов сообщил, что его песни помогают жителям КНДР учить русский
Почему импланты подходят не всем: казанский хир...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди