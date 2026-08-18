Оксана Лут примет участие в казанских форумах «РОСТКИ» и «Русское поле»

Оксана Лут едет в Казань. Министр сельского хозяйства России примет участие сразу в двух форумах — международном «РОСТКИ» и всероссийском «Русское поле».

На «РОСТКАХ» в «Казань Экспо» она возглавит российскую делегацию. Китайские технологические компании, в том числе Baidu и Shenzhen UAV Industry, покажут свои разработки. Также в программе — симпозиум по здравоохранению. Форум открылся накануне: на церемонии были Минниханов, Ларионова и губернаторы. Китайскую сторону представляют Чжоу Лицюнь и руководители институтов.

«Русское поле» пройдет 19 и 20 августа. Лут проведет пленарное заседание, посвященное госполитике в селекции и семеноводстве. Гостям обещают продемонстрировать более 165 сортов сельхозкультур.

Заодно в столицу Татарстана приехал глава «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он планирует осмотреть стройплощадки крупных девелоперов.