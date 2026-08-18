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Учитель объяснила пользу записей в тетради перед школой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Заслуженный работник образования, учитель высшей квалификационной категории Олеся Бондарь рекомендовала школьникам заранее вернуться к письму от руки перед началом занятий. По ее словам, обычная тетрадь может помочь детям спокойнее встретить 1 сентября и быстрее привыкнуть к учебному ритму.

Педагог считает, что начинать такую подготовку стоит за несколько недель до начала учебного года.

Особенно полезной эта практика может быть для учеников 11-х классов, которым предстоит год с высокой нагрузкой.

Бондарь отметила, что в августе многие школьники и их родители начинают сильнее переживать из-за скорого возвращения к занятиям.

После каникул ребенку бывает непросто сразу включиться в расписание, уроки и подготовку к проверочным работам.

Поэтому педагог вместе с экспертами Fix Price советует каждый день уделять немного времени записям в тетради.

Формат может быть любым: короткие заметки, планы, мысли о прошедшем лете, ожидания от нового учебного года или рисунки.

По словам Бондарь, такая привычка помогает задействовать участки мозга, связанные с памятью, вниманием и эмоциональным состоянием.

Учитель пояснила, что новая тетрадь может работать как символ начала нового этапа.

Если школьник записывает туда свои ожидания, опасения или цели, он постепенно настраивается на учебный год.

Бондарь считает, что письмо на чистом листе помогает сформировать ощущение обновления, а не возвращения к утомительной зубрежке.

Также педагог назвала полезным ведение дневника от руки.

По ее словам, когда ребенок описывает собственные эмоции, планы и события, он тренирует память, связанную с личным опытом.

В дальнейшем это может помогать при изучении школьных тем, поскольку информация легче запоминается через привязку к конкретным обстоятельствам.

Еще один прием, который советует Бондарь, — записывать тревожные мысли.

Педагог объяснила, что перенос переживаний на бумагу помогает снизить внутреннее напряжение и освободить внимание для учебных задач.

Перед контрольной или экзаменом, по ее словам, школьник может около 10 минут записывать то, чего боится.

Если начать такую практику еще в августе, она может стать привычным способом справляться со стрессом в течение четверти.

Бондарь подчеркнула, что записи лучше делать именно рукой, а не на телефоне или компьютере.

Исправлять текст, подбирать красивые фразы и следить за стилем не требуется.

Главное — свободно фиксировать мысли и делать это регулярно.

Оптимальный режим, по рекомендации педагога, — 10–15 минут в день в течение двух-трех недель перед началом учебы.

По словам Бондарь, обычная тетрадь не заменит занятий и учебников, но может помочь школьнику спокойнее войти в сентябрь и лучше сосредоточиться на уроках.

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