Новости Татарстана

На каждого безработного в Татарстане — 22 вакансии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На 1 августа в Татарстане на каждого официально безработного приходится по 22 открытые вакансии. В республике зарегистрировано 3 851 безработный и 83,5 тысячи предложений о работе. Уровень безработицы по итогам первого полугодия 2026 года — 0,19%.

Директор Кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин говорит, что острее всего не хватает строителей и промышленных специалистов. С начала года в центр обратились 18,1 тысячи человек, трудоустроены 9 тысяч. Больше половины вакансий — в строительстве (55%), далее промышленность (9%), медицина (3%), образование и транспорт — по 2%.

Работодатели готовы платить водителям 103,2 тысячи рублей, токарям — 98,6 тысячи, врачам — 97,2 тысячи, клепальщикам — 89 тысяч. В списке самых востребованных также инженеры для обрабатывающих производств, строители-изолировщики и фельдшеры, преподаватели — 50 тысяч.

Среди зарегистрированных безработных 72% — женщины, 61% уволились по собственному желанию. Высшее образование есть у 55%, почти половина — в возрасте 35–49 лет. Десятая часть — молодёжь до 29 лет, 210 человек имеют инвалидность, 1 149 испытывают трудности с поиском работы.

Кстати, в Казани врачи входят в число профессий с самыми высокими зарплатами: работодатели предлагают специалистам более 150 тысяч рублей в месяц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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