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Спортсмены АО «Транснефть – Прикамье» вышли на старт экстремального забега в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли уч...

Транснефть

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Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в экстремальном забеге «Гонка Героев». Соревнования федерального уровня прошли в ИТ-столице Татарстана – Иннополисе. На трассу вышли 3 команды спортсменов, представивших структурные подразделения предприятия.

Мероприятие объединило свыше 4 тыс. атлетов старше 18 лет, которые соревновались в двух форматах: индивидуальном масс-старте и в командном зачете – по 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Экстремальный забег прошел в условиях сильного дождя. Трасса длиной 8,2 км включала 25 сложных препятствий и грязевые испытания. Среди них: рукоходы, лианы, окопы из труб, переходы через брод и барьеры. Последним рубежом стала высокая стена. Для ее преодоления 30 нефтепроводчиков поднялись на гору с канатами с вертикальным подъемом.

Участие в подобном старте – тяжелая работа по преодолению себя. Работники предприятия проверили не только силу и скорость, но и выносливость, смекалку и смелость. Помимо учета времени судьями фиксировалась правильность преодоления каждого испытания.

«За 5 лет участия в Гонке команды стали более сплоченными. Появились профессионалы в преодолении отдельных препятствий. Вместе с тем, есть новички, которые приходят испытать себя и показать на что способны. Участвуя в таких забегах, мы поднимаем корпоративный дух, укрепляем товарищеские отношения внутри коллектива и пропагандируем здоровый образ жизни», – говорит инструктор команд, работник Альметьевского РНУ Ренат Латфуллин.

Справочно

Первый забег по пересеченной местности с препятствиями прошел в 2013 году. В нем участвовали порядка 300 человек. Сегодня забеги проводятся в городах России и за границей. В Казани соревнования впервые прошли в 2015 году на танковом полигоне.

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