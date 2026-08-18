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В Китае создана неуязвимая для РЭБ система перехвата беспилотников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская компания Beijing Ribri Technology разработала акустическую систему для обнаружения беспилотников без применения радара. Комплекс способен выявлять летательные аппараты на расстоянии до четырех километров за счет анализа звука и инфракрасного излучения, сообщается на сайте Beijing Ribri Technology.

Масса установки составляет 6,4 килограмма.

В акустический блок входят 48 микрофонов. Также комплекс оснащен высокоточной камерой, которая работает в видимом и инфракрасном диапазонах.

Система предназначена для обнаружения как небольших беспилотников с видом от первого лица, так и крупных ударных аппаратов.

В качестве примера таких целей указывается «Шахед-136».

Оптические сенсоры могут фиксировать объект на расстоянии до четырех километров в любое время суток.

Так как в комплексе не используется обычный радар, он остается невосприимчивым к средствам радиоэлектронного подавления.

Корпус устройства защищен от пыли и влаги. По данным разработчиков, система способна работать в сложных погодных условиях.

Технологию предлагают использовать для охраны военных объектов, защиты критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

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