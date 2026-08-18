В Китае создана неуязвимая для РЭБ система перехвата беспилотников
Китайская компания Beijing Ribri Technology разработала акустическую систему для обнаружения беспилотников без применения радара. Комплекс способен выявлять летательные аппараты на расстоянии до четырех километров за счет анализа звука и инфракрасного излучения, сообщается на сайте Beijing Ribri Technology.
Масса установки составляет 6,4 килограмма.
В акустический блок входят 48 микрофонов. Также комплекс оснащен высокоточной камерой, которая работает в видимом и инфракрасном диапазонах.
Система предназначена для обнаружения как небольших беспилотников с видом от первого лица, так и крупных ударных аппаратов.
В качестве примера таких целей указывается «Шахед-136».
Оптические сенсоры могут фиксировать объект на расстоянии до четырех километров в любое время суток.
Так как в комплексе не используется обычный радар, он остается невосприимчивым к средствам радиоэлектронного подавления.
Корпус устройства защищен от пыли и влаги. По данным разработчиков, система способна работать в сложных погодных условиях.
Технологию предлагают использовать для охраны военных объектов, защиты критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.
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