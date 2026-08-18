В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

Во вторник, 18 августа, Татарстан окажется во власти атмосферного фронта. Ночью синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют небольшие и умеренные дожди, локально сильные, а днем — кратковременные осадки. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, местами прогремит гроза.

Ветер западный и юго-западный, 5–10 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Днем столбики термометров покажут +22..+24 градуса. Ветер в столице будет таким же — западный и юго-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами при грозах до 17 метров.