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Махачев раскрыл, почему бой с Гэрри получился тяжелым

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Боец UFC Ислам Махачев рассказал, почему поединок с Йеном Мачадо Гэрри оказался для него тяжелым. По словам чемпиона в полусреднем весе, одной из причин стала недостаточная мышечная масса перед боем.

Махачев сравнил подготовку к встрече с Гэрри с тренировочным лагерем перед поединком против Джека Делла Маддалены.

Он отметил, что перед титульным боем с Делла Маддаленой смог набрать больше мышечной массы, поскольку полностью сосредоточился на этом вопросе.

Перед встречей с ирландским бойцом, по словам Махачева, добиться такого же результата не удалось.

Спортсмен заявил, что чувствовал разницу в весе с соперником. По его словам, Гэрри был тяжелее на несколько килограммов.

Махачев подчеркнул, что ему предстоит работать над тем, как правильно набирать вес и становиться крупнее в новой весовой категории.

При этом возвращаться в легкий вес он не планирует.

Боец отметил, что ему нравится проходить тренировочный лагерь в полусреднем дивизионе вместе с друзьями и командой.

Он также добавил, что люди, которые не сталкивались с гонкой веса, не всегда понимают, насколько тяжелым бывает этот процесс.

На турнире UFC 330 в Филадельфии Ислам Махачев провел первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе.

Он победил Йена Мачадо Гэрри единогласным решением судей после пяти раундов.

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