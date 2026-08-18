Десятый сезон для театра всегда звучит как рубеж. Круглая дата, за которой уже можно оглянуться назад, вспомнить первые спектакли, старый состав, решения, которые когда-то казались рискованными, и зрителей, которые со временем стали постоянными. Для казанского камерного театра «СДВИГ» прошлый сезон именно таким и получился: юбилейным, насыщенным и во многом подводящим итог первым десяти годам работы.

После юбилейного десятого сезона театр вошел в новый этап. Одиннадцатый уже не связан с круглой датой, но от этого становится не менее важным. За почти десять лет у «СДВИГа» сформировались свой зритель, репертуар и внутренняя жизнь, а теперь появляется пространство для следующего шага.

Новый сезон «СДВИГ» встретил с заметными изменениями. Труппа становится больше, появляются новые актеры, готовятся вводы в спектакли, а команда думает о том, как активнее рассказывать о театре, развивать соцсети и пробовать новые форматы.

14 августа театр открыл 11 сезон. Подготовка к нему началась заранее: актеры вернулись из отпуска, возобновились репетиции, команда обсудила планы на ближайшие месяцы, а пространство подготовили к зрителям.

Редакция ProKazan побывала в театре «СДВИГ» во время подготовки к 11 сезону и поговорила с его командой. Узнали, с какими планами актеры вернулись после отпуска, кто пополнил труппу и с какими изменениями «СДВИГ» вошел в новый сезон.

Людмила Кадырова: «Хочется, чтобы о нас знала вся Казань»

— Для меня 11 сезон связан в первую очередь с ростом. «СДВИГ» существует уже почти десять лет, но до сих пор бывает, что люди удивляются: как так, театр столько работает, а они о нем раньше не слышали. Поэтому сейчас хочется, чтобы нас становилось заметно больше в информационном пространстве и чтобы о спектаклях узнавали не только те, кто уже давно с нами.

Тем более что меняется и сам театр. Труппа расширяется, появляются новые актеры, новые лица, которые тоже нужно знакомить со зрителем. Раньше наша работа в соцсетях во многом сводилась к тому, чтобы рассказывать о спектаклях и событиях. Сейчас хочется идти дальше и выстраивать это более системно.

В новом сезоне мы хотим активнее развивать соцсети и искать новые способы рассказывать о театре. Одно из направлений, которое мне интересно, это коллаборации с городскими проектами и брендами.

Хочется постепенно выходить за пределы уже знакомой аудитории и показывать театр тем, кто, возможно, пока даже не знает, что такое место есть в Казани.

Хочется многое попробовать, многое изменить и сделать так, чтобы 11 сезон стал для «СДВИГа» еще одной ступенью вперед. Чтобы нас чаще видели, о нас больше говорили и в какой то момент действительно знала вся Казань.

Тигран Зиганшин: «Я четыре года собирался двигаться дальше и наконец это сделал»

— Я родом из Казани, но после училища уехал работать в Бугульминский драматический театр. Там я провел четыре года. С самого начала понимал, что хочу набраться опыта и потом двигаться дальше, просто в итоге этот следующий шаг занял больше времени, чем я планировал.

О «СДВИГе» я слышал еще во время учебы, но тогда ни разу здесь не был. Позже пришел, посмотрел театр, познакомился с тем, как все устроено, и мне захотелось попробовать себя здесь.

Я рассказал о своем опыте и ролях. К тому моменту у меня уже было два театральных образования и несколько лет работы в драматическом театре. Я играл Германа в «Пиковой даме», Раскольникова в «Преступлении и наказании», Молчалина в «Горе от ума», Васеньку в «Старшем сыне». Наверное, этот опыт и сыграл свою роль.

Сейчас мой первый сезон уже начинается с работы. Меня вводят в спектакль «Самозванец», впереди ожидаются еще несколько вводов. Все пока новое, нужно привыкнуть к людям, репетициям, внутреннему ритму театра, но именно это и интересно.

Вообще мне ближе комедия. При этом смешить зрителя, как мне кажется, можно только тогда, когда сам актер относится к происходящему максимально серьезно. Чем правдивее ты существуешь внутри ситуации, тем сильнее она работает. Со спектаклями для детей то же самое: они очень быстро чувствуют фальшь и сразу понимают, когда на сцене им не веришь.

Для меня 11 сезон «СДВИГа» в этом смысле действительно становится началом нового этапа. Я долго собирался двигаться дальше и сейчас наконец оказался в точке, где снова многое приходится узнавать, пробовать и начинать почти с нуля.

Валерия Кириллова: «Сезон у нас всегда начинается с уборки»

— В театре я занимаюсь организационными вопросами и внутренним обустройством театра, поэтому подготовка к сезону для меня начинается буквально с пространства. У нас новый сезон всегда начинается с уборки. Иногда достаточно просто привести всё в порядок после лета, а иногда подготовка получается гораздо масштабнее. Бывает, что мы красим полы, что-то подклеиваем, освежаем интерьер. На это спокойно может уйти неделя или две.

Причем занимаются этим все. Руководители, актеры, сотрудники, кто в этот момент находится в городе. И в какой-то момент обычная уборка превращается в способ снова собраться вместе после отпусков. Пока кто-то моет, красит или переставляет вещи, все разговаривают, смеются и постепенно возвращаются в рабочее состояние.

Для меня это еще и моральная настройка. После отдыха сначала нужно снова вспомнить, что такое рабочий ритм, увидеть театр, людей, с которыми ты проводишь большую часть сезона. У нас очень теплый коллектив. Даже если приходишь сюда после тяжелого дня в плохом настроении, внутри театра оно обычно довольно быстро меняется.

Наверное, поэтому я постоянно замечаю какие-то мелочи в самом пространстве. Где лампочка перестала гореть, где что-то осыпалось на стене, где хочется немного изменить оформление. Если появляется идея, я могу предложить ее руководству, и чаще всего к таким вещам здесь относятся спокойно.

Я вообще знаю «СДВИГ» очень хорошо изнутри. Спектакли слышала столько раз, что помню уже не только реплики, но и интонации. Есть зрители, которых мы тоже давно узнаем. Некоторые уже посмотрели весь репертуар и начинают приходить по второму кругу. И это, наверное, одно из самых приятных ощущений, когда понимаешь, что люди действительно хотят сюда возвращаться.

Азат Хайдаров: «Наверное, главная цель этого сезона — найти баланс»

— Мне нравится, что между отпуском и первым спектаклем есть этот переходный период. Ты постепенно возвращаешься в привычный ритм.

Для актера отдых вообще многое меняет. Если ты куда то ездил, видел новые места, получал новые впечатления, все это остается с тобой. Иногда ты даже не замечаешь этого сразу, а потом уже на сцене вдруг ловишь себя на какой-то новой реакции и понимаешь, откуда она взялась. Любой новый опыт расширяет тебя, а потом так или иначе проявляется в работе.

У меня цели обычно появляются уже по ходу работы. Сначала я вхожу в сезон, начинаю репетировать, играть, наблюдать за собой, и уже в процессе понимаю, чего мне хочется изменить или чему научиться. Поэтому заранее формулировать для себя конкретную цель на весь сезон мне сложно.

При этом к собственной работе я отношусь очень критично. Бывает, окружающие говорят, что роль получилась, что все было хорошо, а сам я все равно вижу моменты, которые можно было сыграть точнее. Полностью довольным собой я бываю редко.

Наверное, проблема в том, что совершенство все время от тебя отдаляется. Как бы ты к нему ни шел, оно остается где-то впереди. В какой-то момент приходится учиться не только контролировать себя и требовать большего, но и получать удовольствие от самой работы.

Может быть, это и есть моя главная задача на 11 сезон в «СДВИГе»: сохранить требовательность к себе, но найти тот самый баланс, при котором сцена остается местом, где тебе по прежнему интересно и хорошо.

Новый сезон в театре начинается раньше, чем в зале гаснет свет. Сначала возвращается команда, появляются первые репетиции, обсуждаются планы, приводится в порядок пространство. А потом вся эта внутренняя работа постепенно превращается в спектакли, которые уже видит зритель.

11 сезон для «СДВИГа» начался с новых людей, новых задач и желания двигаться дальше. И лучший способ понять, чем сегодня живет камерный театр, пожалуй, по прежнему самый простой: прийти в зал и увидеть всё своими глазами.

Если давно хотелось выбраться в театр или познакомиться со «СДВИГом», новый сезон для этого вполне подходящий повод.

Камерный театр «СДВИГ»

Адрес: ул. Лобачевского, 11/27

Телефон: +7 (963) 122-67-12

Почта: sdvigteatr@gmail.com Актуальное расписание спектаклей можно посмотреть на сайте театра.

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