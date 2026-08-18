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Испанские СМИ назвали победу сборной на ЧМ-2026 редким коллективным опытом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Испанские СМИ эмоционально отреагировали на победу национальной сборной по футболу на чемпионате мира 2026 года. Издание El País назвало триумф команды событием, которое вышло за рамки тактики и обычных спортивных обсуждений.

В редакционной статье газеты победа была названа успехом Луиса де ла Фуэнте и группы футболистов, сумевших поставить на первое место командные ценности, общий интеллект и упорный труд.

Издание также отметило, что для Испании этот результат стал моментом общих эмоций и поводом для гордости в непростое политическое время.

По оценке El País, в составе команды, ее происхождении из разных регионов, стиле игры и связи с болельщиками можно увидеть отражение современной Испании.

С похожей оценкой выступила газета El Mundo. Там победу назвали уникальным коллективным опытом для страны.

Издание подчеркнуло, что молодые футболисты показали ценности современной Испании и способность уверенно смотреть в будущее.

Газета ABC вышла с кратким заголовком «Непобедимая Испания». При этом автор Рубен Каньисарес сравнил поведение испанской команды с действиями соперников из Аргентины.

Он отметил, что команда де ла Фуэнте оказала аргентинцам почетный караул как достойным финалистам.

В материале также говорилось, что Серхио Рамос, выносивший кубок чемпионата мира на сцену, обнял Лионеля Месси после финала.

В спортивной газете Marca Хосе И. Перес объяснил победу Испании преимуществом в игре.

По его словам, испанская сборная больше владела мячом, чаще создавала моменты, больше била по воротам и выглядела опаснее Аргентины.

Автор отметил, что команда была сильнее в финале. Он также обратил внимание на оборонительные показатели Испании.

По данным Marca, Аргентина, как и почти все соперники Испании на турнире, не смогла забить ей. Исключением стала только Бельгия.

Всего за восемь матчей чемпионата мира Испания пропустила один гол.

В La Vanguardia Жорди Басте написал, что упорство и чистота игры испанской сборной выделялись на фоне общей атмосферы турнира.

По его мнению, команда лучше других поняла главный смысл соревнования: после внешнего шума остается только игра.

Автор заключил, что именно в этом отношении Испания была лучшей командой чемпионата мира.

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