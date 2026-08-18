Испанские СМИ назвали победу сборной на ЧМ-2026 редким коллективным опытом

Испанские СМИ эмоционально отреагировали на победу национальной сборной по футболу на чемпионате мира 2026 года. Издание El País назвало триумф команды событием, которое вышло за рамки тактики и обычных спортивных обсуждений.

В редакционной статье газеты победа была названа успехом Луиса де ла Фуэнте и группы футболистов, сумевших поставить на первое место командные ценности, общий интеллект и упорный труд.

Издание также отметило, что для Испании этот результат стал моментом общих эмоций и поводом для гордости в непростое политическое время.

По оценке El País, в составе команды, ее происхождении из разных регионов, стиле игры и связи с болельщиками можно увидеть отражение современной Испании.

С похожей оценкой выступила газета El Mundo. Там победу назвали уникальным коллективным опытом для страны.

Издание подчеркнуло, что молодые футболисты показали ценности современной Испании и способность уверенно смотреть в будущее.

Газета ABC вышла с кратким заголовком «Непобедимая Испания». При этом автор Рубен Каньисарес сравнил поведение испанской команды с действиями соперников из Аргентины.

Он отметил, что команда де ла Фуэнте оказала аргентинцам почетный караул как достойным финалистам.

В материале также говорилось, что Серхио Рамос, выносивший кубок чемпионата мира на сцену, обнял Лионеля Месси после финала.

В спортивной газете Marca Хосе И. Перес объяснил победу Испании преимуществом в игре.

По его словам, испанская сборная больше владела мячом, чаще создавала моменты, больше била по воротам и выглядела опаснее Аргентины.

Автор отметил, что команда была сильнее в финале. Он также обратил внимание на оборонительные показатели Испании.

По данным Marca, Аргентина, как и почти все соперники Испании на турнире, не смогла забить ей. Исключением стала только Бельгия.

Всего за восемь матчей чемпионата мира Испания пропустила один гол.

В La Vanguardia Жорди Басте написал, что упорство и чистота игры испанской сборной выделялись на фоне общей атмосферы турнира.

По его мнению, команда лучше других поняла главный смысл соревнования: после внешнего шума остается только игра.

Автор заключил, что именно в этом отношении Испания была лучшей командой чемпионата мира.

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