VIP-ложи на концерт Канье в Петербурге за 160 тыс. раскупили за 6 часов

Все вип-ложи на концерт Канье Уэста 11 октября в Санкт-Петербурге были раскуплены за шесть часов. Стоимость одного такого билета составляла 160 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 18 августа в продаже оставались билеты стоимостью от 17 до 50 тысяч рублей.

Они были доступны уже на оба дня выступлений.

При этом билеты на танцпол, которые ранее стоили 25 тысяч рублей, 18 августа подорожали на 5 тысяч рублей.

Вип-ложи на оба дня концертов полностью проданы.

Канье Уэст должен приехать в Санкт-Петербург с концертами этой осенью.

Выступления американского рэпера планируются на «Газпром Арене».

Также сообщалось, что во время пребывания в России артист хотел бы встретиться с Владимиром Путиным.

По данным СМИ, такая встреча является его давней мечтой.

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