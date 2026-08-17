Колбасу для пиццы больше не беру: недорогая начинка получается сочнее и ароматнее
PROKAZAN
Домашнюю пиццу часто готовят по самому простому принципу: тесто, томатный соус, сыр и нарезанная кружочками колбаса. Получается быстро, но после духовки колбаса нередко становится суховатой, а сама начинка — довольно однообразной.
Есть доступная альтернатива — обычный мясной фарш с луком. Его можно быстро обжарить перед сборкой пиццы, добавить специи и получить сочную мясную начинку, которую легко распределить по всей поверхности. Особенно удобно, если после котлет или тефтелей осталось 200–300 граммов фарша.
- Подготовка: 15 минут
- Приготовление: 20–25 минут
- Общее время: около 40 минут
- Сложность: простая
- Выход: 1 большая пицца
Какой получается вкус
Обжаренный фарш даёт более выраженный мясной вкус, а лук добавляет сочность и лёгкую сладость. Если использовать паприку, чеснок и немного чёрного перца, начинка получается особенно ароматной.
При этом фарш не нужно укладывать толстым слоем. Небольшого количества достаточно, поскольку мясо распределяется практически по всей пицце.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: В домашнюю пиццу я всё чаще кладу фарш вместо колбасы. Особенно удобно, когда после другого блюда осталось граммов двести. Обжариваю его с луком и паприкой, а потом распределяю небольшими кусочками поверх соуса. Начинка получается сочной, и не приходится покупать отдельную упаковку колбасы ради одной пиццы.
Что понадобится
Для основы:
- мука — 300 г;
- тёплая вода — 180 мл;
- сухие дрожжи — 5 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.
Для начинки:
- мясной фарш — 250–300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- томатный соус — 3–4 ст. л.;
- сыр — 150 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- сушёный чеснок — ½ ч. л.;
- чёрный перец и соль — по вкусу.
Дополнительно можно использовать помидоры, сладкий перец, грибы или маринованный огурец.
Сначала приготовьте фарш
- Лук нарежьте небольшими кубиками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и слегка обжарьте лук. Когда он станет мягче, добавьте фарш.
- Сразу разбивайте крупные комочки лопаткой. Начинка для пиццы получается удачнее, если мясо распределено небольшими кусочками.
- Добавьте соль, паприку, сушёный чеснок и чёрный перец.
Готовьте до исчезновения сырого цвета и лёгкого подрумянивания. Если фарш выделил много жидкости, дайте ей выпариться.
Почему фарш лучше готовить заранее
Сырую мясную начинку можно встретить в некоторых рецептах пиццы, однако дома проще и надёжнее предварительно её приготовить.
Во-первых, не придётся гадать, успело ли мясо приготовиться одновременно с тонким тестом.
Во-вторых, предварительная обжарка позволяет выпарить лишнюю жидкость. Иначе мясной сок может попасть на тесто, и вместо румяной основы получится влажная середина.
Если используется говяжий или свиной фарш, его необходимо полностью приготовить. USDA указывает безопасную минимальную внутреннюю температуру 71 °C для мясного фарша. Для фарша из птицы требуется 74 °C.
Как приготовить тесто
- В тёплой воде растворите сахар и добавьте дрожжи.
- Всыпьте соль и постепенно добавляйте муку. В конце влейте растительное масло и замесите мягкое тесто.
- Накройте и оставьте в тёплом месте примерно на 40–60 минут.
Если времени совсем нет, можно использовать готовое тесто для пиццы — главная идея рецепта именно в начинке.
Как собрать пиццу
- Раскатайте тесто до нужной толщины и переложите на противень.
- Смажьте основу томатным соусом, оставив свободными примерно 1–1,5 см по краям.
- Распределите обжаренный фарш с луком.
- При желании добавьте тонко нарезанные помидоры, грибы или сладкий перец.
- Сверху равномерно распределите натёртый сыр.
Сколько выпекать
Духовку желательно хорошо разогреть заранее — примерно до 220–230 градусов.
Время приготовления зависит от толщины основы. Для достаточно тонкой домашней пиццы обычно требуется около 10–15 минут.
Ориентируйтесь на края: они должны подрумяниться, а сыр — полностью расплавиться.
Перед нарезанием оставьте готовую пиццу на несколько минут. Сыр немного стабилизируется, поэтому кусочки будет проще разделить.
Что чаще всего портит начинку
- Кладут сырой фарш толстым слоем. Тесто уже готово, а мясу может потребоваться дополнительное время.
- Не выпаривают жидкость после обжаривания. Основа пиццы становится влажной.
- Делают крупные комки фарша. Есть такую пиццу неудобно, а начинка распределяется неравномерно.
- Используют слишком много мяса. Тяжёлая начинка не делает пиццу вкуснее.
- Кладут много сочных овощей одновременно. Помидоры, грибы и некоторые другие продукты тоже выделяют влагу.
- Плохо разогревают духовку. Тесто начинает медленно подсыхать вместо быстрого запекания.
Как сделать вкус интереснее
Для варианта с итальянскими нотками добавьте к фаршу орегано и базилик.
Если хочется лёгкой остроты, подойдут хлопья чили. Для более насыщенной начинки можно положить немного копчёной паприки.
Ещё одно удачное сочетание — фарш, красный лук, сладкий перец и сыр. А если добавить маринованный огурец, получится вариант с отсылкой к вкусу чизбургера.
Какой фарш выбрать
Подойдёт говяжий, свиной, смешанный или куриный фарш. Главное — учитывать жирность.
Очень постное мясо легко пересушить при предварительной обжарке, поэтому его не стоит держать на сковороде дольше необходимого. А слишком жирный фарш желательно после приготовления ненадолго переложить на бумажное полотенце.
Главный принцип простой: вместо кружочков колбасы используйте предварительно обжаренный фарш с луком и специями. Получается ароматная мясная начинка, а заодно появляется хороший способ пристроить небольшое количество фарша, оставшееся после приготовления других блюд.
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