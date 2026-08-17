Колбасу для пиццы больше не беру: недорогая начинка получается сочнее и ароматнее

Домашнюю пиццу часто готовят по самому простому принципу: тесто, томатный соус, сыр и нарезанная кружочками колбаса. Получается быстро, но после духовки колбаса нередко становится суховатой, а сама начинка — довольно однообразной.

Есть доступная альтернатива — обычный мясной фарш с луком. Его можно быстро обжарить перед сборкой пиццы, добавить специи и получить сочную мясную начинку, которую легко распределить по всей поверхности. Особенно удобно, если после котлет или тефтелей осталось 200–300 граммов фарша.

Подготовка: 15 минут

Приготовление: 20–25 минут

Общее время: около 40 минут

Сложность: простая

Выход: 1 большая пицца

Какой получается вкус

Обжаренный фарш даёт более выраженный мясной вкус, а лук добавляет сочность и лёгкую сладость. Если использовать паприку, чеснок и немного чёрного перца, начинка получается особенно ароматной.

При этом фарш не нужно укладывать толстым слоем. Небольшого количества достаточно, поскольку мясо распределяется практически по всей пицце.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: В домашнюю пиццу я всё чаще кладу фарш вместо колбасы. Особенно удобно, когда после другого блюда осталось граммов двести. Обжариваю его с луком и паприкой, а потом распределяю небольшими кусочками поверх соуса. Начинка получается сочной, и не приходится покупать отдельную упаковку колбасы ради одной пиццы.

Что понадобится

Для основы:

мука — 300 г;

тёплая вода — 180 мл;

сухие дрожжи — 5 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.

Для начинки:

мясной фарш — 250–300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

томатный соус — 3–4 ст. л.;

сыр — 150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — ½ ч. л.;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

чёрный перец и соль — по вкусу.

Дополнительно можно использовать помидоры, сладкий перец, грибы или маринованный огурец.

Сначала приготовьте фарш

Лук нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и слегка обжарьте лук. Когда он станет мягче, добавьте фарш. Сразу разбивайте крупные комочки лопаткой. Начинка для пиццы получается удачнее, если мясо распределено небольшими кусочками. Добавьте соль, паприку, сушёный чеснок и чёрный перец.

Готовьте до исчезновения сырого цвета и лёгкого подрумянивания. Если фарш выделил много жидкости, дайте ей выпариться.

Почему фарш лучше готовить заранее

Сырую мясную начинку можно встретить в некоторых рецептах пиццы, однако дома проще и надёжнее предварительно её приготовить.

Во-первых, не придётся гадать, успело ли мясо приготовиться одновременно с тонким тестом.

Во-вторых, предварительная обжарка позволяет выпарить лишнюю жидкость. Иначе мясной сок может попасть на тесто, и вместо румяной основы получится влажная середина.

Если используется говяжий или свиной фарш, его необходимо полностью приготовить. USDA указывает безопасную минимальную внутреннюю температуру 71 °C для мясного фарша. Для фарша из птицы требуется 74 °C.

Как приготовить тесто

В тёплой воде растворите сахар и добавьте дрожжи. Всыпьте соль и постепенно добавляйте муку. В конце влейте растительное масло и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тёплом месте примерно на 40–60 минут.

Если времени совсем нет, можно использовать готовое тесто для пиццы — главная идея рецепта именно в начинке.

Как собрать пиццу

Раскатайте тесто до нужной толщины и переложите на противень. Смажьте основу томатным соусом, оставив свободными примерно 1–1,5 см по краям. Распределите обжаренный фарш с луком. При желании добавьте тонко нарезанные помидоры, грибы или сладкий перец. Сверху равномерно распределите натёртый сыр.

Сколько выпекать

Духовку желательно хорошо разогреть заранее — примерно до 220–230 градусов.

Время приготовления зависит от толщины основы. Для достаточно тонкой домашней пиццы обычно требуется около 10–15 минут.

Ориентируйтесь на края: они должны подрумяниться, а сыр — полностью расплавиться.

Перед нарезанием оставьте готовую пиццу на несколько минут. Сыр немного стабилизируется, поэтому кусочки будет проще разделить.

Что чаще всего портит начинку

Кладут сырой фарш толстым слоем. Тесто уже готово, а мясу может потребоваться дополнительное время.

Не выпаривают жидкость после обжаривания. Основа пиццы становится влажной.

Делают крупные комки фарша. Есть такую пиццу неудобно, а начинка распределяется неравномерно.

Используют слишком много мяса. Тяжёлая начинка не делает пиццу вкуснее.

Кладут много сочных овощей одновременно. Помидоры, грибы и некоторые другие продукты тоже выделяют влагу.

Плохо разогревают духовку. Тесто начинает медленно подсыхать вместо быстрого запекания.

Как сделать вкус интереснее

Для варианта с итальянскими нотками добавьте к фаршу орегано и базилик.

Если хочется лёгкой остроты, подойдут хлопья чили. Для более насыщенной начинки можно положить немного копчёной паприки.

Ещё одно удачное сочетание — фарш, красный лук, сладкий перец и сыр. А если добавить маринованный огурец, получится вариант с отсылкой к вкусу чизбургера.

Какой фарш выбрать

Подойдёт говяжий, свиной, смешанный или куриный фарш. Главное — учитывать жирность.

Очень постное мясо легко пересушить при предварительной обжарке, поэтому его не стоит держать на сковороде дольше необходимого. А слишком жирный фарш желательно после приготовления ненадолго переложить на бумажное полотенце.

Главный принцип простой: вместо кружочков колбасы используйте предварительно обжаренный фарш с луком и специями. Получается ароматная мясная начинка, а заодно появляется хороший способ пристроить небольшое количество фарша, оставшееся после приготовления других блюд.

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