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Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Disney и Square Enix официально объявили дату выхода Kingdom Hearts IV. Игра появится на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 в конце 2027 года.

Разработчики также представили свежий трейлер, который знакомит с новым игровым миром, созданным по мотивам мультфильма «Тайна Коко». Ролик демонстрирует красочное мексиканское окружение, вдохновлённое анимационной лентой.

Пока это первая подробность о проекте после долгого молчания. Точная дата релиза и дополнительные детали геймплея не раскрываются.

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