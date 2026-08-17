Лук получается горьким даже после жарки из-за одной ошибки: вот когда его нужно отправлять на сковороду
PROKAZAN
Жареный лук должен получаться мягким, золотистым и слегка сладковатым. Но иногда вместо приятного карамельного вкуса появляется заметная горечь, а отдельные кусочки темнеют раньше, чем успевают приготовиться внутри.
Одна из частых причин — лук отправляют на слишком сильно раскалённую сковороду. На чрезмерно высокой температуре тонкие края быстро подгорают, и именно этот привкус затем чувствуется во всём блюде. Для обычной обжарки лучше использовать хорошо прогретую, но не дымящуюся сковороду и средний огонь.
- Подготовка: 5 минут
- Приготовление: 10–15 минут
- Сложность: простая
- Выход: примерно 2 порции
Каким должен получиться жареный лук
Правильно приготовленный лук становится мягким и золотистым, сохраняя лёгкую естественную сладость. Он подходит для картофеля, грибов, мяса, гречки, супов и домашних подлив.
Если же кусочки приобрели тёмно-коричневые или почти чёрные края, исправить горечь сахаром или дополнительным маслом уже сложно.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я ждала, пока масло раскалится почти до дыма, и только потом бросала лук. В итоге часть кусочков моментально темнела. Теперь прогреваю сковороду на среднем огне, добавляю масло и практически сразу отправляю лук. Он готовится немного дольше, зато получается золотистым и без горелого привкуса.
Что понадобится
- репчатый лук — 2 крупные головки;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 10 г по желанию.
Если лук нужен для самостоятельного гарнира или начинки, можно добавить немного чёрного перца или сушёных трав.
Когда отправлять лук на сковороду
Поставьте сковороду на средний огонь и дайте ей немного прогреться. Добавьте растительное масло.
Не нужно ждать появления дыма. Как только масло прогрелось и стало более текучим, выкладывайте нарезанный лук.
Распределите его ровным слоем и перемешайте.
Первые несколько минут готовьте на среднем огне. Когда лук начнёт становиться прозрачным и мягким, нагрев при необходимости можно немного уменьшить.
Почему сильный огонь даёт горечь
При жарке с луком происходят сразу несколько процессов. Влага постепенно испаряется, сахара и другие соединения участвуют в реакциях, благодаря которым появляются характерные аромат и цвет.
Но слишком высокая температура ускоряет потемнение настолько, что поверхность начинает подгорать раньше, чем кусочки равномерно размягчатся.
Особенно легко испортить мелко нарезанный лук: тонкие части могут сгореть буквально за несколько минут.
Поэтому для золотистой обжарки работает простое правило: умеренный нагрев и немного терпения вместо максимальной мощности конфорки.
Нужно ли постоянно мешать
Стоять над сковородой с лопаткой каждую секунду необязательно.
Дайте луку немного соприкасаться с горячей поверхностью, затем перемешайте. Повторяйте примерно каждые 30–60 секунд, ориентируясь на интенсивность нагрева.
Если края начинают темнеть слишком быстро, сразу уменьшите огонь.
Когда добавлять соль
Небольшую щепотку соли можно добавить в начале или вскоре после того, как лук оказался на сковороде.
Соль помогает вытягивать влагу, поэтому лук быстрее начинает размягчаться. Однако большое количество не требуется — особенно если дальше он отправится в блюдо, которое будет дополнительно солиться.
А сливочное масло не сгорит
Для выраженного сливочного вкуса лучше не начинать жарку исключительно на сливочном масле при высокой температуре.
Простой вариант — использовать немного растительного масла, а небольшой кусочек сливочного добавить ближе к окончанию приготовления.
Так аромат будет заметнее, а риск получить горелый привкус уменьшится.
Что чаще всего портит жареный лук
- Сковороду раскаляют до дыма. Края лука начинают гореть практически сразу.
- Используют максимальный огонь. Поверхность темнеет быстрее, чем размягчается середина.
- Нарезают кусочки разного размера. Мелкие уже горят, пока крупные остаются практически сырыми.
- Наливают слишком мало масла. На сухих участках лук легче подгорает.
- Редко проверяют сковороду. Особенно быстро это сказывается на мелкой нарезке.
- Пытаются получить золотистый цвет за пару минут. Хорошая обжарка требует времени.
Если нужен сладкий карамелизированный лук
Здесь спешить тем более нельзя.
Нарежьте лук полукольцами, прогрейте с маслом, а затем уменьшите огонь. Готовьте медленно, периодически перемешивая.
На настоящую глубокую карамелизацию может потребоваться значительно больше 10–15 минут. Чем медленнее лук приобретает насыщенный коричнево-золотистый оттенок без подгорания, тем более выраженным становится его сладковатый вкус.
Добавлять сахар для этого необязательно — собственных сахаров в луке достаточно.
Что делать, если лук уже начал гореть
Если несколько кусочков только начали слишком быстро темнеть, уменьшите нагрев и перемешайте содержимое сковороды.
Но если появились чёрные участки и отчётливый запах гари, лучше удалить подгоревшие кусочки. Маскировать их специями бессмысленно: неприятная горечь легко распространяется по всему блюду.
Главное правило — не ждать, пока сковорода и масло раскалятся до дыма. Для обычного золотистого лука достаточно среднего нагрева. Тогда он успевает размягчиться и приобрести приятную сладость раньше, чем края начнут подгорать.
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