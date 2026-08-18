Ученые пытаются упростить извлечение редкоземельных металлов из отходов

Российские исследователи предложили новый способ извлечения редкоземельных металлов из вторичных источников. Для этого ученые синтезировали специальные сорбенты, которые помогают отделять нужные элементы от других компонентов сложных растворов, сообщает ТАСС.

Работу выполнили специалисты нескольких организаций Российской академии наук.

Исследователи получили четыре импрегнированные смолы SIR 1–4. Их создали на основе экстрагента ТОДГА и пористой матрицы LPS-500.

Материалы отличаются доступным способом получения и могут использоваться повторно после регенерации.

При изготовлении сорбентов пористую основу пропитывают раствором ТОДГА. Затем растворитель удаляют, а экстрагент остается закрепленным на поверхности материала.

Его содержание в полученных смолах составляет от 20 до 45 процентов.

Исследования показали, что такого количества достаточно для эффективного извлечения редкоземельных компонентов.

Лучшие свойства показал сорбент SIR 3. По сорбционной способности он превзошел зарубежный аналог Trischem DGA.

С помощью этого материала химики смогли разделить железо и сумму редкоземельных элементов в модельных растворах, которые получают при переработке магнитов NdFeB.

Позднее из смеси удалось отдельно выделить неодим, празеодим и диспрозий.

Метод предполагает использование нейтрального раствора нитрата аммония. Это помогает избежать нежелательного совместного выпадения разных металлов.

Кроме того, технология отличается высокой скоростью массопереноса между фазами.

Разработка рассчитана в том числе на переработку вышедших из строя постоянных магнитов.

Такие магниты применяются в жестких дисках, акустических устройствах и вибромоторах телефонов.

По словам исследователей, подобные вторичные источники становятся все более значимыми на фоне роста мирового спроса на редкоземельные металлы и повышения стоимости традиционного сырья.

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