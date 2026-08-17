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Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою невестку Пенгиран Раабиатул Адавиях монарших титулов. Причиной во дворце назвали неподобающее поведение и неуважение к правителю, сообщает People.com.

Указ был издан 8 августа. После этого 33-летняя супруга принца Абдула Малика утратила титул принцессы-консорта.

Принц Абдул Малик занимает четвертое место в очереди на престол. Его брак с Раабиатул Адавиях был заключен в 2015 году.

Представители дворца заявили, что действия женщины нанесли ущерб репутации монархии. При этом конкретные поступки, из-за которых было принято такое решение, официально не раскрываются.

Местная пресса также не приводит подробностей поведения, ставшего основанием для лишения титулов.

Отмечается, что раньше подобные решения часто принимались после разводов. Однако в данном случае брак принца Абдула Малика и Раабиатул Адавиях остается в силе.

Четыре дочери пары сохранили свои титулы и места в линии престолонаследия. Возраст девочек составляет от 16 месяцев до десяти лет.

Сама Раабиатул Адавиях и принц Абдул Малик ситуацию публично не комментировали.

Хассанал Болкиах правит Брунеем с 1967 года. Его называют одним из самых долгоправящих действующих монархов и одним из последних абсолютных монархов в мире.

Состояние султана оценивается примерно в 50 миллиардов долларов, или около 4,5 триллиона рублей. Ранее он подвергался критике из-за введения строгих законов шариата.

Также ранее сообщалось об исчезновении Зейнаб Джавадли, бывшей жены племянника эмира Дубая. По данным источников, 2 июня ее вместе с тремя детьми похитила полиция эмирата.

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