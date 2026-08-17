Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение
Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою невестку Пенгиран Раабиатул Адавиях монарших титулов. Причиной во дворце назвали неподобающее поведение и неуважение к правителю, сообщает People.com.
Указ был издан 8 августа. После этого 33-летняя супруга принца Абдула Малика утратила титул принцессы-консорта.
Принц Абдул Малик занимает четвертое место в очереди на престол. Его брак с Раабиатул Адавиях был заключен в 2015 году.
Представители дворца заявили, что действия женщины нанесли ущерб репутации монархии. При этом конкретные поступки, из-за которых было принято такое решение, официально не раскрываются.
Местная пресса также не приводит подробностей поведения, ставшего основанием для лишения титулов.
Отмечается, что раньше подобные решения часто принимались после разводов. Однако в данном случае брак принца Абдула Малика и Раабиатул Адавиях остается в силе.
Четыре дочери пары сохранили свои титулы и места в линии престолонаследия. Возраст девочек составляет от 16 месяцев до десяти лет.
Сама Раабиатул Адавиях и принц Абдул Малик ситуацию публично не комментировали.
Хассанал Болкиах правит Брунеем с 1967 года. Его называют одним из самых долгоправящих действующих монархов и одним из последних абсолютных монархов в мире.
Состояние султана оценивается примерно в 50 миллиардов долларов, или около 4,5 триллиона рублей. Ранее он подвергался критике из-за введения строгих законов шариата.
Также ранее сообщалось об исчезновении Зейнаб Джавадли, бывшей жены племянника эмира Дубая. По данным источников, 2 июня ее вместе с тремя детьми похитила полиция эмирата.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец