В одном из магазинов музыкальных инструментов появилась табличка с надписью об отказе продавать гитары певцу Shaman (Ярославу Дронову). Поводом для такой реакции стало поведение исполнителя во время юбилейного концерта в Государственном Кремлевском дворце, сообщает «Абзац».

Выступление, посвященное 35-летию артиста, состоялось 22 ноября. Певец вышел на сцену в облегающих джинсах, украшенных светящимся российским триколором и дополненных креплением для микрофона. Новый наряд пришел на смену кожаным брюкам, которые исполнитель сжег летом.

Во время музыкального номера Дронов опустился на колени перед гитаристом, исполнил танец и попытался коснуться языком музыкального инструмента. Впоследствии запись этого эпизода получила распространение в интернете.

Комментируя свое выступление, артист заявил, что кадры были вырваны из контекста. Свое поведение он объяснил особенностями сценического образа, созданного специально для рок-части концертной программы.

Ранее, в начале февраля, исполнитель привлек внимание общественности видеозаписью с Байкала. На опубликованных кадрах Дронов пробовал озерный лед и делился впечатлениями от его вкуса. Публикацию певец сопроводил возрастной маркировкой «18+».

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