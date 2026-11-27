Победитель 12-го сезона российского вокального шоу «Голос» Богдан Шувалов продемонстрировал необычные вокальные способности на международном музыкальном конкурсе в Китае. Во время исполнения композиции петербуржец смог удерживать одну ноту на протяжении 37 секунд, сообщает «Вокруг ТВ».

Еще одним достижением музыкант назвал создание авторской песни, объединившей 47 языков. По утверждению исполнителя, оба результата претендуют на статус мировых рекордов. Однако информации об их официальной регистрации пока нет.

Шувалов стал первым российским представителем на международном музыкальном состязании, которое называют азиатским аналогом «Евровидения». Проект объединил исполнителей из 12 государств, включая Китай, Турцию, Бразилию, Казахстан, Сербию и Новую Зеландию.

Путь петербуржца к музыкальной карьере занял почти десятилетие. Будущий артист с детства занимался вокалом, выступал в составе хора и гастролировал по российским городам. После окончания школы по настоянию матери он освоил профессию повара и около полугода работал по специальности.

Впоследствии Шувалов решил продолжить музыкальное образование. Он учился в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и московской Академии джаза Игоря Бутмана.

Несмотря на многочисленные отказы во время отборов на телевизионные конкурсы, певец продолжал добиваться своего. В 2024 году ему удалось попасть в команду Полины Гагариной на шоу «Голос». Исполнение композиции Олега Газманова «Единственная» принесло артисту победу в финале, где его поддержали 35,4% проголосовавших зрителей.

Шувалов обладает редким высоким мужским голосом — контратенором. Исполнитель самостоятельно сочиняет музыку и тексты песен, разрабатывает сценические костюмы и предпочитает выступать исключительно с живым звуком.

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