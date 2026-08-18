Учи.ру: у школьников разного возраста разные игровые предпочтения

Специалисты образовательной платформы «Учи.ру» представили данные о том, как игровые предпочтения школьников меняются с возрастом. Согласно исследованию, младшеклассникам ближе творчество и виртуальные миры, а подросткам — логика и стратегии. С данными 18 августа ознакомились «Известия».

В начальной школе игровые интересы мальчиков и девочек заметно расходятся. Девочки предпочитают головоломки (26% против 16% у мальчиков), раскраски (27% против 8%) и симуляторы питомцев (30% против 12%), а мальчики — соревновательные форматы (32% против 13% у девочек) и игры с прохождением уровней (29% против 12%). Самой популярной темой во всех классах оказались истории о животных — во втором и третьем классе разница между положительными и отрицательными оценками достигла 17 процентных пунктов. Также востребованы волшебство и магия (до 14 п.п.) и приключения с поиском сокровищ (до 12 п.п.). Интерес к роботам падает с −3 п.п. в первом классе до −18 п.п. в четвертом, к супергероям — с +5 п.п. до −9 п.п.

В средней и старшей школе лидируют игры с созданием и исследованием мира (45%), головоломки (24%) и соревновательные форматы (43%). При этом мальчики чаще вовлечены в соревнования (54% против 34% у девочек), а девочки — в головоломки (33% против 13%). Популярность головоломок растет с 22% в пятом классе до 31% среди учащихся 9–11-х классов, тогда как интерес к открытым мирам и пользовательским сценариям снижается с 44 до 29%.

Руководитель образовательного продукта «Учи.ру» Сергей Акопян прокомментировал данные исследования: по его словам, важно понимать, какие элементы удерживают внимание школьников, — возможность экспериментировать, находить решения и видеть результат своих действий. При создании образовательных продуктов компания использует геймификацию там, где она помогает сделать обучение понятным и интересным. Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин 19 июля рассказывал, что в последние недели летних каникул родителям не стоит превращать подготовку к школе в интенсивный марафон: эффективнее развивать внимание, память, мышление и самостоятельность с помощью игр и повседневных занятий. Не нужно заставлять ребенка заниматься через силу — если учеба постоянно ассоциируется с принуждением и усталостью, интерес к ней снижается до начала учебного года.