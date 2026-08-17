Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска подешевел вдвое: теперь он стоит 23 рубля. Скидку дают при оплате через сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». О новшестве на деловом понедельнике сообщил мэр Радмир Беляев.

Чтобы получить сниженную цену, достаточно приложить смартфон к валидатору — ни наличные, ни карта не нужны. Акция продлится до 31 октября, так что у пассажиров есть время оценить новый способ оплаты.

«Оплата через этот сервис стала доступна недавно, и для тех, кто им пользуется, есть хорошая новость», — отметил градоначальник.

Кстати, это не единственное улучшение в транспортной сфере. В этом году более 50 остановочных павильонов Нижнекамска оборудуют информационными панелями. На табло в реальном времени появятся номера маршрутов, расписание и время до прибытия автобуса или трамвая, а также прогноз погоды.