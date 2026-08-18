Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома
Про Казань
Если после ужина осталась варёная гречка, её необязательно разогревать в привычном виде. В сочетании с фаршем она превращается в полноценную основу для домашних котлет — сытных, мягких и заметно интереснее обычной каши с мясом.
Такой вариант особенно удобен, когда нужно быстро приготовить ужин из того, что уже есть в холодильнике. Гречка добавляет объём и делает текстуру нежнее, а фарш даёт насыщенный вкус.
Что понадобится
На 8–10 котлет:
- мясной фарш — 500 г;
- готовая гречка — 250–300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик по желанию;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Если гречка уже солёная, количество соли в фарше лучше уменьшить.
Гречку лучше брать уже остывшую
Горячую кашу сразу смешивать с фаршем не стоит. Лучше использовать полностью остывшую гречку — она легче распределяется по массе и не делает смесь слишком рыхлой.
Если крупа получилась очень сухой, её можно слегка размять вилкой. Слишком жидкую или переваренную кашу лучше не использовать: котлеты будут хуже держать форму.
Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз сделала такие котлеты просто потому, что осталась кастрюля гречки. Думала, получится странно, но в итоге дома даже не сразу поняли, что внутри крупа. Теперь специально оставляю немного гречки на следующий день — с фаршем она даёт более мягкую текстуру и помогает не готовить отдельный гарнир».
Как смешать фарш
- Лук мелко нарежьте или натрите. Соедините фарш, гречку, яйцо, лук, соль и перец. По желанию добавьте чеснок или немного зелени.
- Массу хорошо перемешайте до однородности и оставьте на 10–15 минут. За это время ингредиенты лучше соединятся, а котлеты будет проще формировать.
Похожий принцип используют и в рецептах гречаников: «Гастрономъ» предлагает соединять мясной фарш с готовой гречкой, яйцом и луком, после чего формовать и обжаривать изделия.
Формируем небольшие котлеты
Смочите руки водой и сформируйте котлеты среднего размера. Слишком крупными их делать не стоит — так середина будет дольше прогреваться.
Если масса кажется слишком мягкой, можно добавить 1–2 столовые ложки панировочных сухарей или немного муки. Но лучше не перебарщивать, иначе котлеты станут плотными.
Обваливать их в панировке необязательно, хотя тонкий слой сухарей помогает получить более выраженную корочку.
Жарить лучше на среднем огне
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите котлеты. Обжаривайте по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
После переворачивания можно уменьшить огонь и ненадолго накрыть крышкой, чтобы середина спокойно дошла до готовности.
Если используется мясной фарш, особенно смешанный или из птицы, важно не ориентироваться только на цвет корочки. Роспотребнадзор напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать мясные блюда и продукты с яйцами.
Можно приготовить и в духовке
Если не хочется стоять у сковороды, гречаники можно запечь. Сформированные котлеты раскладывают на смазанном противне или пергаменте и готовят примерно при 190–200 градусах до полной готовности, ориентируясь на размер изделий и особенности духовки.
Чтобы поверхность не получилась сухой, можно слегка смазать котлеты растительным маслом.
Что подать к такому ужину
Отдельный гарнир уже не обязателен — гречка находится внутри. Достаточно свежих овощей, салата или простого сметанного соуса.
Хорошо подходит и томатная подливка. В таком случае котлеты можно после обжаривания ненадолго протушить прямо в соусе — они станут ещё мягче.
Главное преимущество этого рецепта в его простоте. Обычная варёная гречка перестаёт быть остатком вчерашнего ужина и превращается вместе с фаршем в полноценное новое блюдо. А заодно мяса требуется меньше, чем для классической порции котлет.
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