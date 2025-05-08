Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

В 1989 году в одном из регионов юга Африки местные жители обнаружили странный предмет, наполовину погружённый в землю. По форме он напоминал аппарат, похожий на летательное устройство, но без крыльев, и, судя по виду, был создан искусственно.

Попытки выкопать объект оказались безрезультатными — он словно сросся с почвой. Анализ поверхности показал наличие редких металлов. Через небольшое отверстие в корпусе удалось разглядеть внутреннее устройство: там находились пружины, катушки и тонкие пластины.

Во время одного из исследований произошло неожиданное: после свиста исследователя внутренний отсек начал вибрировать, но позднее перестал реагировать на звук. Когда применили инфразвук, аппарат снова завибрировал и даже приподнялся на 30 сантиметров — после чего снова замер.

Работа с находкой продолжается до сих пор, сообщает портал RuNews24.ru.