Не у нас

Россияне снизили ожидания по зарплатам впервые за 8 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В России впервые за время наблюдений зафиксировали снижение уровня желаемых зарплат. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились «Ведомости».

По словам руководителя проекта, заместителя научного руководителя Финансового университета Александра Шатилова, показатели перешли к снижению впервые с 2018 года, когда начались наблюдения.

К концу третьего квартала 2026 года средний размер желаемой зарплаты россиян составил 151 тыс. рублей в месяц. Это на 1,95% меньше, чем годом ранее.

Медианное значение желаемой зарплаты оказалось на уровне 114 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,2%.

В 2025 году зарплатные ожидания соискателей, напротив, заметно росли. Тогда среднее значение достигало 154 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 14,07% к уровню 2024 года.

Медианная желаемая зарплата годом ранее составляла 119 тыс. рублей в месяц. Ее рост в годовом выражении тогда достигал 22,68%.

Таким образом, после периода активного повышения запросов соискателей в 2026 году рынок впервые показал обратную динамику. Исследователи зафиксировали снижение как среднего, так и медианного уровня желаемых зарплат.

Может быть интересно:

  1. Из пачки творога готовлю ужин вместо сырников: добавляю картошку и получаю сытные лепешки
  2. Драники хрустят только первые 5 минут, а потом становятся мягкими: почему проблема совсем не в масле
  3. Картошку натираю, добавляю 2 яйца и немного сыра: целая сковорода ужина почти из ничего на скорую руку
  4. Сырники красиво подрумянились, а внутри остались сырыми: почему прибавлять огонь в такой ситуации бесполезно
  5. Сфотографировали документ, а текст получился мелким: телефон умеет превратить снимок в нормальный скан без принтера

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники объяснили, как кремация влияет на душу усопшего

Полезное

19 минут назад

МТС возглавил рейтинг технологичности российских операторов

постельные клопы и обычные клопы

Кулинария

23 часа назад

Полкочана капусты и 2 яйца превращаю в большой пирог на сковороде: дешево, сытно и без духовки

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: подборка решений для мужчин и женщин

школа вокала для начинающих взрослых москва

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Не у нас

день назад

Российские таксопарки ведут массовую распродажу машин себе в минус

Кулинария

день назад

Плов получается вкусным, но рис упорно слипается в кашу: какую ошибку почти все совершают еще до добавления воды

Кулинария

6 часов назад

Картошку натираю, добавляю 2 яйца и немного сыра: целая сковорода ужина почти из ничего на скорую руку

Кулинария

день назад

Картошку перед духовкой варю ровно 7 минут: затем встряхиваю кастрюлю — корочка получается совсем другой
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане 9 октября ожидает +17 градусов

В Татарстане 9 октября температура воздуха повы...

Интересно

53 минуты назад

Какие профессии появились благодаря маркетплейсам и где на них учат

Интересное в Казани

день назад

Ребёнок ходит на кружки, а результата нет: как в Казани выбрать занятия, которые действительно работают

Не у нас

57 минут назад

Некрасов пояснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»

Не у нас

59 минут назад

Каприн рассказал о спаде одногодичной летальности онкопациентов в России
Полный зал и долгий разговор со зрителями: в Ка...
Польза
день назад

Полный зал и долгий разговор со зрителями: в Казани состоялась большая премьера фильма «Я приду»

Не у нас

час назад

ЧМ по дзюдо прошел с лучшим результатом женской сборной РФ за 33 года

Не у нас

час назад

Международные резервы России снизились на $9,5 млрд за неделю

Не у нас

час назад

В Россию идет самое продаваемое авто Китая Geely EX2
Гид по Казани
4 дня назад

Результат, который видно: где в Казани ребёнок учится с интересом, а родители не переплачивают за воздух