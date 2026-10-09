Россияне снизили ожидания по зарплатам впервые за 8 лет

В России впервые за время наблюдений зафиксировали снижение уровня желаемых зарплат. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились «Ведомости».

По словам руководителя проекта, заместителя научного руководителя Финансового университета Александра Шатилова, показатели перешли к снижению впервые с 2018 года, когда начались наблюдения.

К концу третьего квартала 2026 года средний размер желаемой зарплаты россиян составил 151 тыс. рублей в месяц. Это на 1,95% меньше, чем годом ранее.

Медианное значение желаемой зарплаты оказалось на уровне 114 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,2%.

В 2025 году зарплатные ожидания соискателей, напротив, заметно росли. Тогда среднее значение достигало 154 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 14,07% к уровню 2024 года.

Медианная желаемая зарплата годом ранее составляла 119 тыс. рублей в месяц. Ее рост в годовом выражении тогда достигал 22,68%.

Таким образом, после периода активного повышения запросов соискателей в 2026 году рынок впервые показал обратную динамику. Исследователи зафиксировали снижение как среднего, так и медианного уровня желаемых зарплат.

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