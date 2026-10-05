В России хотят проверять банковские счета при назначении единого пособия

Российские банки должны будут отвечать на запросы Социального фонда о счетах граждан, которые претендуют на единое пособие на детей, в течение двух рабочих дней. Новый порядок действует в рамках эксперимента, начатого в 2026 году, сообщает ТАСС.

Проверка проводится в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее механизм работал в тестовом формате, а с 1 октября начался заключительный этап эксперимента.

Теперь результаты проверки будут напрямую учитываться при принятии решения о назначении пособия или отказе в выплате. Если общий объем поступлений на банковские счета всех членов семьи за год окажется выше 200 процентов официального дохода семьи, в пособии откажут.

При этом Социальный фонд не будет учитывать счета, открытые в банках с отозванной лицензией. Остальные кредитные организации обязаны направлять сведения не позднее двух рабочих дней после получения запроса.

Изменения также затронули средства, поступавшие в иностранной валюте. Такие суммы будут переводить в рубли по курсу на дату операции. Ранее предполагалось, что пересчет будут делать по курсу на дату окончания расчетного периода, за который оценивается нуждаемость семьи.

Третий этап эксперимента продлится до 31 декабря. При назначении пособия учитываются зарплаты, социальные выплаты, премии, доходы от самозанятости и другие поступления.

В то же время при оценке нуждаемости не будут принимать во внимание переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

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